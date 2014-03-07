به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه بانوان که عصر پنج شنبه برگزار شد بر آشنایی زنان نسبت به حقوق شان تاکید شد. همچنین بانوان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند که همگام با بانوان پیش روند زیرا بانوان عضو شورا نیز نمایندگان مستقیم مردم هستند. در جلسه امور بانوان استان، اعضای زن شورای شهرها بر ایجاد زمینه افزایش نشاط در میان دختران و ترویج موسیقی سنتی توسط بانوان تاکید کردند.

در این جلسه مقرر شد که نباید تنها نفت، گاز و آب نماینده استان باشند، ایثارگری های زنان در جنگ و دیگر مشکلات را نباید فراموش کرد و شایسته است که در هر شهری میدان مادر وجود داشته باشد.

ورزش بانوان از دیگر موضوعاتی بود که شرکت کنندگان در این جلسه به آن اشاره کردند. مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان نیز ضمن ابراز نگرانی از آمار پائین بانوان استان در بخش اشتغال، از شرکت کنندگان خواست تا این مورد را بیشتر مورد بررسی قرار دهند.

الهه موالی زاده، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری استان در این جلسه گفت: زن ها در کارهای اجرایی ظرافت هایی را می بینند که مردها نمی بینند و این یکی از خصوصیات نگاه زنانه است.

موالی زاده افزود: زن ها نیروهای توانمندی هستند و باید به عنوان اعضای شورا، ناظر بر همه مسائل شهری باشند.

وی با بیان اینکه هنر زن، زن بودن است، توضیح داد: ما در فرهنگ اسلامی مسیر انحرافی و غلط غرب را نرفتیم. همچنین مسیر شرق که انزوای زن است را نیز در پیش نگرفتیم و الگوی جدید و نوینی به وجود و شخصیت زن بخشیدیم.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان با بیان اینکه زن ها در تمام عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حضور دارند، افزود: زن با وجود حضور پررنگش در تمامی حوزه ها اما رسالت مادر بودن و کارهای منزل را نیز فراموش نمی کند.

موالی زاده در ادامه گفت: یکی از عرصه هایی که زنان حضور چشم گیری داشتند، تبلور وجودشان در شورای شهرها است که حضورشان در این بخش بیشتر از مشارکت در احزاب و مجلس و... است.

وی با اشاره به اینکه خانم ها نباید صرفا تایپیست باشند یا اینکه در مشاغل از آنها به عنوان یک تایپیست نگاه کنند، تاکید کرد: باید به صنایع دستی زنان همچون فرش بافی توجه ویژه ای شود. تعاونی هایی برای آموزش اشتغال ایجاد و به دست بخش خصوصی داده شود تا زنان با اشتغال آشنایی بیشتری پیدا کنند.

موالی زاده همچنین با بیان اینکه اعضای شورا ارتباط با نخبگان شهرشان را بیشتر کنند و از آنها در زمینه های تخصصی مشورت بگیرند، افزود: باید از بانوان نخبه که در همه شهرها وجود دارند استفاده کنیم. باید هوشیار و اعتراض خود برای دریافت حقوق بانوان را نشان دهید.

لزوم راه اندازی پارک بانوان در شهرهای استان

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری به راه اندازی پارک بانوان در شهرها تاکید کرد و گفت: دختران فضاهایی را می خواهند که از جذب خورشید محروم نباشند.

موالی زاده توضیح داد: زندگی های امروزی که بخشی از آن در آپارتمان ها می گذرد برای انجام مراسم هایی همچون جشن های تولید شاید مناسب نباشد اما می توانیم در پارک ها مثل بسیاری از کشورها اتاق های شیشه ای راه اندازی کنیم.

وی افزود: وجود اتاق های شیشه ای محل خوبی برای جشن ها و میهمانی های بانوان است که در جهان مرسوم هستند و می توانیم از آنها الگو بگیریم و نباید از توسعه اماکن فرهنگی برای خانواده غفلت کنیم.

موالی زاده اظهار کرد: متاسفانه خوزستان پر آمارترین زنان بی سرپرست و بد سرپرست را دارد.

افسردگی بیداد می کند

در این جلسه دکتر نجمه حمید، پژوهشگر برتر کشور و عضو سابق شورای شهر اهواز نیز حضور داشت. نجمه حمید با اشاره به تحولات ایجاد شده در فرهنگ مردم گفت: به لحاظ فرهنگی از دو دهه پیش تا کنون تحولاتی صورت گرفته و اوضاع دگرگون شده است.

حمید افزود: در قدیم بانوان وقتی نوزادشان دختر بود ابراز نگرانی می کردند اما حالا شاهد حضور دختران در رده های نخست دوره های ارشد و دکتری هستیم.

وی توضیح داد: متاسفانه شاهد افزایش آمار افسردگی، اعتیاد و طلاق میان بانوان اهوازی هستیم و آمارهای موجود نشان می دهد این معضلات در بین بانوان بیداد می کند که لازم است با برنامه ریزی های مختلف از رشد این موارد جلوگیری کنیم.

بانوان از حقوقشان آگاه نیستند

مریم ابریشم کار، عضو شورای شهر اهواز نیز درباره حقوق بانوان در اهواز گفت: طبق تحقیقی که داشتم متوجه شدم بسیاری از زن ها از حقوق خودشان بی خبر هستند.

ابریشم کار افزود: مخصوصا زنان حاشیه نشین حتی به خودشان اجازه اظهار نظر نمی دادند.

وی توضیح داد: در عین ناباوری حتی مناطقی که انتظار نمی رفت زنان در این سطح باشند، همچون مناطق زیتون کارمندی، کیان آباد و کوی ملت نیز اطلاعات کمتری در خصوص حقوق خودشان دانستند.

افزایش سرطان در زنان و بی خبری بانوان

مهناز کسمتی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران از میهمانان این جلسه بود. کسمتی نیز در خصوص افزایش بیماری های خطرناک در استان گفت: متاسفانه آمارها نشان می دهد که در خوزستان افزایش 500 درصدی در سرطان را داریم که برخی عامل این موضوع را آلودگی هوا می دانند.

کسمتی افزود: تعداد خانم های افسرده روز به روز افزایش می یابد همچنین بانوانی که مشکل ناباروری دارند نیز رو به افزایش است که باید به این موضوعات توجه ویژه ای شود.

وی توضیح داد: متاسفانه 70 درصد شاخص بی سوادی در کشور مربوط به بانوان است و همین موضوع باعث شده که زنان از حقوق خودشان آگاهی نداشته باشند.

به گزارش مهر، در نخستین جلسه امور بانوان استان مقرر شد که جلسات بعدی نیز با برنامه اجرا شوند. همچنین اعضای شورای رامهرمز، کوت عبدالله، خرمشهر، اندیمشک و رامشیر نیز درباره مشکلات زنان در این شهرستان ها توضیحاتی دادند.