به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محسنی پنجشنبه شب در مراسم اهدای 250 سری جهیزیه به نوعروسان در تربت حیدریه اظهار کرد: در سال جاری با پرداخت هشت هزار و 700 مورد تسهیلات و یکهزار و 800 مورد کاریابی در مجموع برای 12 هزار نفر از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد خراسان رضوی اشتغالزائی انجام گرفته است.

معاون اشتغال و خود کفائی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی افزود: از هفت هزار نوعروس تحت حمایت این نهاد تنها برای سه هزار نوعروس در مجموع 30 میلیارد ریال جهیزیه هزینه شده که با توجه به دستورالعمل جدید کمیته امداد، برای چهار هزار نوعروس دیگر 80 میلیارد ریال اعتبار لازم است و دولت به تنهائی قادر نیست این مبلغ را پرداخت کند و خیرین مثل همیشه با کمک های نقدی و غیر نقدی ما را در این امر خدا پسندانه یاری کنند.

محسنی گفت: 150 هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر 350 هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی هستند که بیش از 70 درصد آنان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند و از این رو به بحث اشتغال توجه ویژه ای داریم.

وی تصریح کرد: بالغ بر 520 میلیارد ریال در زمینه تسهیلات و همچنین 4 میلیارد ریال در زمینه کاریابی با تعامل کارفرما به خانواده های تحت پوشش استان پرداخت شده است.

معاون اشتغال و خود کفائی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی افزود: حدود 30 هزار پرونده از ابتدای سالجاری در زمینه کاریابی در استان تشکیل شده و 18 هزار پرونده دیگرنیز در نوبت کاریابی هستند که امیدواریم با آزاد شدن منابع بانکی و تعامل بیشتر بانکها و همچنین اعتباری که کمیته امداد تخصیص داده بخشی ازمشکلات حل شود.

محسنی گفت: بانکها تاکنون 46 درصد از منابع مورد نظر را آزاد کرده اند .