222 فقره جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قوچان اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دهقانی پنجشنبه شب در مراسم اهدای جهیزیه به نوعروسان قوچان اظهار کرد: خدمات این نهاد مقدس در سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شروع و 22 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به فرمان امام خمینی (ره)، رسماً فعالیت خود را در سه بخش اداری، فرهنگی و حمایتی آغاز کرد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) قوچان با تشریح به عملکرد واحد حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد قوچان افزود: اهدا 222 فقره جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش این نهاد به ارزش 2 میلیارد و 554 میلیون ریال، همچنین پرداخت کمک هزینه معیشت به مبلغ 23 میلیارد و 815 میلیون ریال بخشی از فعالیت های این واحد در سال جاری است.

دهقانی با اشاره به تحت پوشش قرار گرفتن 6 هزار و 783 خانوار گفت: از 15 هزار و 529 نفر تحت پوشش کمیته امداد قوچان، بیش از 3 هزار و 150 نفر تحت پوشش خدمات درمانی کمیته امام (ره) و 950 نفر نیز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

وی با تشریح عملکرد واحد خودکفائی و اشتغال نیز بیان کرد: بیش از 4 هزار طرح اشتغال با حمایت های مستقیم و غیر مستقیم این نهاد در قوچان فعال شده و از ابتدای سال جاری تاکنون 550 فقره وام قرض الحسنه با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال به مددجویان تحت پوشش قوچان پرداخت شده است.