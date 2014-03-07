به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا ساداتی عصر پنجشنبه در حاشیه بیست وچهارمین جشن نیکوکاری درشهرستان اظهارداشت : امسال جشن نیکوکاری با شعار توانمند سازی خانواده ها با مشارکت مردم کمیته امداد، سازمان دانش آموزی، آموزش وپرورش، صدا وسیما و بسیج در 30 پایگاه نکا درحال برگزاری می باشد.

وی احسان ونیکوکاری را یکی از نکات برجسته دراخلاق اجتماعی برشمرد که سرچشمه همه ی خوبی ها ونیکی ها به شمار می آید.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) نکا افزود:به منظور برگزاری جشن نیکوکاری 26پایگاه ثابت و4پایگاه سیار در سطح شهرستان نکا مستقر شده است.

ساداتی گفت: در راستای حضور پر شور و دریافت مساعدتها در طرح احسان و نیکوکاری دانش آموزان بیش از 6هزار قلک و15هزار پاکت در میان دانش آموزان شهرستان توزیع شد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) نکا با اشاره به کمک مردم نوعدوست نکا درجشن نیکوکاری سال گذشته تصریح کرد: طی سال گذشته خیرین و مردم نوعدوست شهرستان در جشن نیکوکاری بالغ بر400میلیون ریال کمک نقدی وغیر نقدی اهدا کردند.

ساداتی از اهداف برجسته و اصلی برگزاری جشن نیکوکاری را مشارکت آحاد جامعه در آستانه سال نو برای کمک رسانی به هم نوعان دانست.

وی متذکر شد :368 نفر دانش آموز ،62 دانشجو و طلبه تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره)نکا هستند.

ساداتی در پایان خاطرنشان کرد:پایگاه های جشن نیکوکاری روز پنجشنبه در سطح معابر شهرستان وروز جمعه در مسجد جامع ومصلای امام خمینی (ره)نکا برگزار می‌کنند.