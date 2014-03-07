به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی غروب پنج‌شنبه در دیدار دکتر فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تولید علوم انسانی در کشور اشاره کرد و گفت: تولید علوم انسانی باید از جمهوری اسلامی آغاز شود.

وی نقش این وزارتخانه را بسیار مهم دانست و افزود: انتظار می‌رود دولت و وزارت علوم، تحقیقات فناوری تحولات اساسی در کشور ایجاد کنند.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه امروز اکثر کشور‌های اسلامی در پی دستیابی به علوم انسانی از ایران هستند، اظهار کرد: وزارت علوم باید این بحث را به طور جدی دنبال کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وحدت حوزه و دانشگاه اشاره کرد گفت: با اینکه هنوز مدل کاملی برای این مبحث ترسیم نشده است اما وزارت علوم باید به این زمینه ورود نماید.

دکتر رضا فرجی دانا نیز در این دیدار، آیت الله هاشمی شاهرودی را از چهره‌های برجسته علمی حوزوی دانست و خواستار بهره گیری هرچه بشتر از نظرات ایشان برای پیشبرد اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.