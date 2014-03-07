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۱۶ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۴۸

قربانی:

مازندرانی‌ها طی هشت ماه 123 میلیارد ریال زکات داند

مازندرانی‌ها طی هشت ماه 123 میلیارد ریال زکات داند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون کمیته امداد مازندران درآمد زکات استان را در هشت ماه امسال بیش از 123 میلیارد ریال اعلام کرد و از مشارکت مردم نوعدوست استان در کارهای خیرخواهانه تقدیر کرد.

 به گزارش خبرنگار مهر، حسن قربانی عصر پنجشنبه در حاشیه مراسم جشن نیکوکاری در ساری افزود: مردم نوعدوست استان علاوه‌بر پرداخت زکات، در هشت ماه امسال بیش از هشت میلیارد ریال صدقه دادند و 117 میلیارد ریال نیز کمکهای امانی در اختیار این نهاد گذاشته شده است.

قربانی با اشاره به جشن نیکوکاری افزود: این جشن امسال در دو هزار مسجد و پایگاه بسیج، پنج هزار مدرسه و 400 پایگاه ثابت و سیار برگزار شد.

وی افزود: ترویج فرهنگ احسان و نوعدوستی و کمک به همنوع از اهداف اجرای طرح جشن نیکوکاری است و بمدت سه روز از 14 تا 16 اسفندماه در حال برگزاری است.

به گفته قربانی، اطعام به نیازمندان، جشن رمضان، اکرام ایتام از دیگر طرح هایی است که با کمک مردم نوعدوست استان در طول سال برگزار می شود.

کد مطلب 2250889

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