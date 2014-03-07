تکثیر گیاه آلوئه ورا با افزایش 100 برابری سرعت کشت/ مصارف طبی آلوئه ورا

دکتر جابر آقارحیم – مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در پروژه تحقیقاتی اقدام به تکثیر گیاه آلوئه ورا کردیم، گفت: در این تحقیقات از روش کشت بافت اقدام به تکثیر این گیاه کردیم.

وی با اشاره به جزئیات این طرح اظهار داشت: در این روش تکه‌ای از گیاه جداسازی و در محیط کشت عاری از میکرو ارگانیزم‌ها کاشته می‌شود. هرمونی در داخل این گیاه موجود است که دارای چندین شاخص است که هر کدام از این شاخص جداسازی و در محیط کشت جداگانه‌ای کشت می‌شود و به این ترتیب از هر گیاه چندین بوته تولید می‌شود که هر کدام دارای ویژگی خاصی است.

آقارحیم، با اشاره به تفاوت این طرح با سایر مطالعات انجام شده در این زمینه خاطر نشان کرد: در این مطالعات روشی به کار برده شد که تکثیر آن 100 برابر روش معمول شده است.

مجری طرح همچنین از تجاری سازی دستاوردهای این مطالعات خبر داد و یادآور شد: با مزایایی که تکنیک به کار برده شد افدام به تجاری سازی آلوئه ورا تولید شده کردیم.

وی به مزایای گیاه آلوئه ورا اشاره کرد و ادامه داد: مصرف موضعی این گیاه موجب ترمیم سوختگی و التیام زخم خواهد شد ضمن آنکه منجر به رفع اثرات جوش و کک و مک می‌شود.

آقارحیم، به بیان اهمیت مصرف خوراکی گیاه آلوئه ورا پرداخت و اضافه کرد: مصرف خوراکی این گیاه موجب ارتقای سیستم ایمنی بدن خواهد شد و نتایج تحقیقات نشان داده است که در بیماران مبتلا به ایدز در صورتی که این گیاه همراه با داروهای مورد نیاز استفاده شود، موجب کاهش دوز داروها خواهد شد.

