به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی شامگاه پنج‌شنبه در دیدار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با وی که در دفتر این مرجع تقلید شیعیان برگزار شد، دیدار مسئولان نظام با مراجع تقلید را امری پسندیده دانست و اظهار کرد: علمای شیعه در بطن مردم هستند و می‌توانند اطلاعات مفیدی را به مسئولان منتقل کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های امام خمینی(ره) نزدیک کردن مسئولان به علما و مراجع تشیع بود، عنوان کرد: شما که مسئولیتی بر عهده‌تان است باید سعی کنید تا اقدامات ارزنده و شایسته‌ای را انجام داده که بعد از پایان مسئولیتتان از آنها به عنوان افتخارات شما یاد شود.

وزارتخانه علوم مسئولیت سنگینی بر عهده دارد

استاد برجسته حوزه با اشاره به اینکه تمام دانشگاه‌های کشور زیر نظر وزارت علوم قرار دارد، مسئولیت این وزارتخانه را بسیار سنگین ارزیابی و تصریح کرد: در درجه اول نباید کسانی را که وجود ارزشی دارند و مسئولیتشان را به نحو احسن انجام می‌دهند کنار گذاشته شوند.

وی افزود: اینکه با حضور مدیر جدیدی، عده‌ای از افراد مسئولیت پذیر و شایسته کنار گذاشته می‌شوند کار درستی نیست و باید از تمام این افراد به خصوص از اساتید شایسته و توانا در دانشگاه استفاده شود.

دانشگاه‌ها باید تک جنسیتی شود

آیت الله علوی گرگانی در ادامه سخنان خود به موضوع تک جنسیتی در دانشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: زمانی که دو جنس مخالف در یک مکان کنار هم نشسته باشند، کششی به طور نا‌خودآگاه بین این دو جنس ایجاد می‌شود و مانع از توجه آنها به تحصیل می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر شما مسئولان قصد خدمت به کشور را دارید، بحث تک جنسیتی را پیگیری کنید چرا که این مسئله فساد در جامعه را بوجود می‌آورد و باید مدیریت شود.

نگذارید جو دانشگاه‌ها سیاسی شود

این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به اینکه رهبر بزرگوار در سخنانی تأکید داشتند، نگذارید جو دانشگاه‌ها سیاسی شود، گفت: کمال و اطلاعات خوب است و باید یک دانشجو سرشار از اطلاعات باشد اما نباید فضای دانشگاه به فضای کشمکش گروه‌های سیاسی تبدیل شود که این موضوع مشکل آفرین است.

بومی کردن دانشجو‌های دختر الزامی است

وی به بومی کردن دانشجویان در دانشگاه‌ها اشاره و تصریح کرد: بهتر است دانشجو‌ها از افراد بومی‌‌ همان شهر انتخاب شوند به خصوص در دانشجو‌های دختر این اقدام ضروری است.

آیت الله علوی گرگانی افزود: این بومی سازی نخست باید در قم صورت پذیرد چرا که دانشجو‌هایی که از شهر‌های دیگر به این استان برای تحصیل می‌آیند به جو مذهبی قم آشنایی ندارند و مشکلاتی را برای خود و مردم قم به وجود می‌آورند.

توجه همزمان به علم و اخلاق در دانشگاه‌ها

دکتر رضا فرجی دانا نیز در این دیدار با بیان اینکه در تمام مراحل توکلمان به خداوند است و با ایمان به خدا کارمان را انجام می‌دهیم بیان کرد: سعی ما بر این است تا در آموزش عالی علم و اخلاق همزمان با هم مورد توجه قرار بگیرد.