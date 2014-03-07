به گزارش خبرنگار مهر، مجید دقیق پنجشنبه‌شب در حاشیه نشست با رئیس مرکز رشد علم و فناوری شهرستان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت سحر الکترونیک دقیق که از شرکت دانش بنیان است در راستای ایده محوری خود در زمینه آموزش رباتیک در استان بوشهر فعالیت می‌کند.

وی افزود: این شرکت قصد برگزاری اولین دوره مسابقات استانی رباتیک جام خلیج فارس در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه در روزهای چهارم و پنجم اردیبهشت سال آینده را دارد.

دقیق ادامه داد: عزیزان و هم استانی‌های عزیز که قصد شرکت در این دوره از مسابقات را دارند می توانند تا تاریخ بیستم فرودین ماه سال آینده به دبیرخانه این مسابقات برای ثبت نام حضور پیدا کنند.

وی تصریح کرد: این دوره از مسابقات با هدف تبدیل شدن استان بوشهر به عنوان قطب رباتیک جنوب کشور و آغاز حرکت پر شتاب در راستای توسعه و پیشرفت علم رباتیک در استان است.

دقیق همچنین از آمادگی برای برگزاری مسابقات ملی رباتیک در پایتخت انرژی خبر داد و خاطرنشان کرد: محل برگزاری این دوره از مسابقات در دانشگاه خلیج فارس بوشهر است.

رئیس مرکز رشد علم و فناوری شهرستان دشتی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مرکز رشد علم و فناوری دشتی در راستای ترویج و گسترش فرهنگ خلاقیت، نوآوری و فن­آفرینی کارهای خوبی در سطح شهرستان انجام داده است.

سید علی جعفری راه اندازی خانه رباتیک در مرکز رشد از کارهای انجام شده عنوان و افزود: برای آشنایی دانش­آموزان و دانش­پژوهان با دانش­های نوین، مرکز رشد علم و فناوری دشتی اقدام به جذب و پذیرش شرکت سحر الکترونیک دقیق با ایده محوری طراحی، ساخت و آموزش ربات­های آماتور و صنعتی کرده است.

وی ادامه داد: این شرکت فعالیت خود از سال گذشته آغاز کرده است که تاکنون توانسته دانش پژوه‌های زیادی از شهرهای مختلف استان جذب کند.

جعفری همچنین از استقرار چهار شرکت­های دانش­بنیان در مرکز رشد علم و فناوری دشتی خبر داد ویادآور شد:این شرکتها در زمینه کشاورزی ،الکترونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نفت گاز هستند که زمینه اشتغال 13 نفر را فراهم کرده اند.