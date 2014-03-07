بازگشت پژوهشكده حمل و نقل به وزارت راه و شهرسازي

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شوراي عالي اداري كه به رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار شد، با درخواست وزير راه وشهرسازي، مقرر شد پژوهشكده حمل و نقل كشور كه به دانشگاه علم و صنعت واگذار شده بود مجدداً زير نظر وزارتخانه راه و شهرسازي قرار گيرد.

اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به سياستهاي ابلاغي كلي نظام اداري از سوي مقام معظم رهبري گفت: ايشان در نخستين جلسه ديدار اعضاي هيئت دولت يازدهم، اين موضوع را پيگيري كردند كه اميدواريم نقشه راه اصلاح نظام اداري با پيگيري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و همكاري دستگاههاي اجرايي، هرچه زودتر عملياتي شود.

جهانگيري با بيان اينكه تصميمات شوراي عالي اداري تصميماتي مهم و اثر گذار در كشور است، بر لزوم انجام بررسي‌هاي دقيق كارشناسي پيش از ارائه پيشنهادات در جلسات شورا تاكيد كرد.

معاون اول رئيس جمهور همچنين از زحمات و تلاش‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در جهت تدوين راهبرد و نقشه راه اصلاح نظام اداري كشور قدرداني كرد.

در اين جلسه نقشه راه اصلاح نظام اداري مبتني بر سياستهاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب و برنامه عملياتي سال 1393 مورد بررسي قرار گرفت و پس از ارائه ديدگاهها و نظرات مختلف و اعمال برخي اصلاحات به تصويب اعضاي شورا رسيد.