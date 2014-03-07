فرزین چاره‌جو که دکتری شهرسازی از دانشگاه تکنولوژی صنعتی مالزی را دارد، در حاشیه همایش بین المللی عمران شهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در فرایند برنامه ریزی و طراحی شهری نوین در شهرهای ایران عوامل زیادی تاثیرگذار است.

وی عنوان کرد: طرح‌های کنونی اکثرا سنتی است و باید رویکرد جدید و طرح های جدید تهیه و تصویب شود که این مهم یکی ازعوامل اصلی تاثیرگذار در فرایند برنامه ریزی و طراحی شهری محسوب می‌شود.

وی توجه به نگرش سیستمی را یکی از مولفه های ارتقای کیفیت محیط در فضای شهری خواند و اظهارداشت: ایجاد رویکردهای جدید برای طراحان شهری با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی که در سایر نقاط دنیا و حتی داخل کشور انجام شده نیاز به برگزاری کنفرانس های علمی در سطح بین المللی دارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: برای خلق فضای شهری پایدارتر نیاز به آگاهی و آشنایی با دستاوردها و تحقیقات و طراحی های جدید و به روز است.

چاره جو مهمترین بعد یک کار پژوهشی و تحقیقاتی را استفاده و به کارگیری از آن خواند و افزود: دانشجویان و محققان می توانند از هر کدام از مقالاتی که در چنین همایش های بین المللی ارائه می شود به عنوان مرجعی برای کارها و تحقیقات و پژوهش های خود بهره ببرند.

سطح مقالات ارائه شده به همایش بین المللی عمران شهری در سنندج بالا بود

وی سطح مقالات ارائه شده در این همایش را بسیار بالا دانست و عنوان کرد: بالا بدون سطح علمی مقالات ناشی از فیلتراسیون ارزشمند و دقیقی بود که توسط داوران صورت گرفته است.

وی بیان کرد: این همایش در بعد علمی و پژوهشی با سایر کنفرانس ها و همایش های علمی که در سایر کشورها برگزار می شود، هیچ تفاوت و کم وکاستی نداشت.

این استاد دانشگاه اظهارداشت: از نظر کیفیت اجرایی، چیدمان پانل و سخنرانی و حتی ارائه پوستر هم جزو کنفرانس‌های برتر ایران به شمار می آید.

چاره جو مهمترین رویکرد و هدف برگزاری همایشی در سطح بین المللی را ایجاد بستری برای افزایش اعتماد به نفس دانشجویان ذکر کرد و گفت: برای اینکه دانشجویان بتوانند در مجامع بین‌المللی حضور یابند نیاز به افزایش اعتماد به نفس و آشنایی آنها با نحوه برگزاری کنفرانس های بین المللی است و این همایش بهترین فرصت برای یادگیری این مهم است.

وی ادامه داد: رویکرد وهدف دیگر برگزاری این همایش در سطح بین المللی مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاه در هیئت رئیسه پانل ها و افزایش بار علمی و به روز رسانی دانش آنها در راستای علوم جدید در دنیا است.