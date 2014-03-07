صصطفی کاشی‌پزها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نرخ کرایه‌های تاکسی تغییر نکرده و براساس آخرین تعرفه اعلام شده است.

کاشی‌پزها افزود: تاکسی یکی از وسایل حمل و نقل عمومی درون شهری است که روزانه تعداد زیادی از شهروندان را جابجا می‌کند، لازم است خدمات آن نظارت شود.

این مسئول بیان کرد: یکی از مواردی که در روزهای پایانی سال با آن روبرو می شویم، افزایش خودسرانه نرخ کرایه تاکسی درون شهری است.

وی گفت: تا زمانی که تعرفه های جدید کرایه تاکسی‌های درون شهری از سوی سازمان تاکسیرانی به صورت رسمی اعلام نشده، رانندگان تاکسی موظف به دریافت تعرفه های فعلی هستند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قزوین تصریح کرد: باتوجه به این که هیچ افزایشی در نرخ کرایه تاکسی ها نداشته ایم، هر گونه اضافه گرفتن کرایه تخلف محسوب شده و از شهروندان قزوینی انتظار می رود این گ.نه تخلف را به سازمان تاکسیرانی گزارش دهند.

کاشی پزها بیان کرد: شهروندان قزوینی در صورت مشاهده هرگونه تخلفی می‌توانند با تلفن‌های 2348 داخلی 110 واحد رسیدگی به شکایات مردمی و 2348 داخلی 119 و 120 روابط عمومی سازمان تاکسیرانی قزوین تماس گرفته و موارد تخلف مشاهده شده را گزارش دهند.

وی اظهارداشت: همچنین شماره پیامک های 30007133 و 30008464 نیز راه های ارتباطی پیامکی شهروندان قزوینی با سازمان تاکسیرانی قزوین است.

این مسئول یادآور شد: در صورت هرگونه تغییری در نرخ کرایه تاکسی های تحت نظارت سازمان تاکسیرانی قزوین، نرخ نامه جدید به صورت رسمی اعلام شده و در اختیار شهروندان قزوینی قرار می گیرد.

