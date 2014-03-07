به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فصل بهار و با شخم و شیار و آب تخت کردن مزارع، شالیزارهای مازندران جان دوباره ای گرفت و کشت برنج در قطب تولید آن از سر گرفته شد و با گذر به مناطق شرقی و مرکزی مازندران، می توان شالیکارانی را دید که با شخم و شیار زمستانه، شالیزارهایشان را مهیای کشت برنج می‌کنند.

داودی کشاورز محمودآباد که مشغول شخم و شیار مزرعه است، به خبرنگار مهر می‌گوید: هر ساله در ماه پایانی سال، شالیزارهایمان را با آب تخت کردن و شخم زدن برای کشت برنج آماده می کنیم.

این کشاورز که شالیکاری شغل اجدادی‌اش است، عنوان می‌کند: بهار را می‌توان در مزارع شالی حس کرد و مزارع با شخم و شیار، جان تازه ای می گیرند و روزی کشاورز از این مزارع بدست می آید.

وی از برخی مشکلات گلایه کرد و خواهان تدبیر مسئولان امر شد و گفت: گرانی هزینه های تولید، نهاده های کشاورزی و ... کشاورز را می آزارد و سبب غیرصرفه شدن کشاورزی می شود.

با گذشت چند روز از آغاز سال نوی شالیکاری، تاکنون بیش از 50 هزار هکتار از شالیزارهای مازندران شخم و شیار شده است و مدیر زارعت جهاد کشاورزی مازندران در این زمنیه به خبرنگار مهر می گوید: عملیات شخم و شیار در بیش از 54 هزار و 754 هکتار از شالیزارهای استان مازندران تا پایان دهه اول اسفند ماه انجام شده است.

حسن عنایتی گفت: تاکنون در سطح بالغ بر 18هزار و 19 هکتار از شالیزارهای استان مازندران عملیات آب تخت، 54 هزار و 754 هکتار شخم و شیار، چهار هزار و 597 هکتار خزانه گیری و در سطح 468 هکتار بذر پاشی صورت گرفته است.

وی در ادامه با بیان اینکه سطح بیمه زراعت برنج استان تا کنون بالغ بر یکهزار و 967 هکتار است تعداد آزمون خاک را 45 مورد اعلام داشت.

در عین حال مدیر جهاد کشاورزی جویبار نیز از انجام عملیات شخم و شیار در بیش از 23 درصد از شالیزارهای این شهرستان خبر داد و گفت: در راستای سیاست های سازمانی با رویکرد تأمین منابع آبی و مبارزه با آفات مختلف از جمله کرم ساقه خوار برنج در شالیزارها، تاکنون عملیات شخم و شیار در سطح بالغ بر دو هزار و 260 هکتار از شالیزارهای شهرستان جویبار (23درصد) و آب تخت اولیه در سطح 250 هکتار انجام گرفته است.

سلیمان حاتم‌نژاد به خبرنگار مهر گفت: حجم عملیات بهزراعی برنج این شهرستان در سال زراعی 93 - 92 بالغ بر 9 هزار و 793 هکتار بوده است که پنج هزار و 793 هکتار آن به ارقام محلی و چهار هزار هکتار به ارقام پر محصول اختصاص دارد.

دلاور حیدرپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز گفت: مازندران با تولید 43 درصد تولید قطب برنج کشور محسوب می شود و سالانه حدود 240 هزار هکتار از شالیزارهای استان به زیر کشت برنج می رود و کشت دو یا سه باره محصول در سالهای اخیر در استان، رواج بیشتری گرفته است.

وی افزود: مجموع عملیات بهزراعی زراعت برنج استان مازندران بالغ بر 220 هزار و 968 هکتار است که 135 هزار و 968 هکتار آن به ارقام محلی و 85 هزار هکتار به ارقام پر محصول اختصاص دارد.