به گزارش خبرنگار مهر، اسفند هم از نیمه گذشت و کم کم سراشیبی سال 93 هم به انتها می رسد. روزها از پی هم می آیند و همه چیز به سمت تحول و نو شدن پیش می رود. در این میان اقتصاد نیز اگرچه در بسیاری از روزهای سال را با رکود سپری کرده است، اما این روزها رونق را تجربه می کند و مردم هم به آن روی خوش نشان می دهند.

خانوارهای ایرانی نیز برای تامین مایحتاج خود روانه بازار می شوند و تلاش دارند تا بسته به منابع مالی خود، مدیریتی را صورت دهند تا بتوانند بخش بیشتری از زندگی خود را نونوار کنند. اما بازار کیف و کفش و پوشاک این روزها بیش از سایر زمان های سال از رونق برخوردار است. در این میان بازار جنس های ارزان اما کم کیفیت هم داغ است.

اگر این روزها سری به بازار تهران بزنیم، از همه نوع جنسی با رنج قیمتی متنوع در آن به چشم می خورد؛ به خصوص اینکه تلاش می شود در این بازار اجناسی عرضه شود که به اصطلاح سبک برندهای مطرح دنیا هستند و اما در کارگاههای زیرپله ای تولید شده و به همین دلیل بسیار ارزان هستند.

البته جنس هایی نیز که از بانه و مرزهای جنوبی و غربی کشور وارد شده است نیز به فراوانی در این بازار به چشم می خورد و حتی قیمت ها گاه آنقدر پایین است که نرخ برخی از کالاها از خرید سه کیلوگرم پرتقال نیز کمتر است. اما همین بازار ارزان، مشتریان بسیاری دارد؛ شاید دلیل اصلی اش هم مصرف گرا تر شدن مردم است و دیگر دوران آن گذشته است که در سال دو بار خرید از سوی خانوارها صورت می گرفت، یکی برای شب عید و دیگری در آستانه فصل سرد.

اکنون خرید کردن به یکی از تفریحات خاص خانوارها به خصوص جوانان تبدیل شده است و ممکن است آنها حتی چند بار در سال را نیز خرید کنند، اما خرید شب عید همواره با استقبال بیشتری مواجه است و مردم نیز تلاش دارند تا بیشتر کالاهای مورد نیاز و مصرفی خود را از این بازار تهیه کنند. در این میان دست فروشان نیز بازار گرمی دارند و گفته می شود که آنها حتی در ده روز پایانی سال، دیگر شب ها هم خانه نمی روند و برای اینکه از صبح زود، بساط خود را پهن کنند، شب را کنار خیابان می خوابند و یا در مغازه های درون پاساژها که آشناهایشان هستند، سپری می کنند.

در این میان شغل های زودگذر نیز شکل می گیرد و در کنار سایر مشاغل رسمی، یک سری افراد نیز از فضای خرید و فروش شب عید مردم استفاده کرده و کاسبی می کنند. نمونه آن نیز حاجی فیروزها هستند که اندکی تامل در رفتارهای آنها و واکنش های متقابل مردم نسبت به نمایش خیابانی آنها، نشان می دهد که پول خوبی را نیز به جیب می زنند.

آنها حتی به داخل اتوبوس های شرکت واحد نیز وارد می شوند و با خواندن و شاد کردن مردم، از آنها پول دریافت می کنند که حداقل مبلغی که به آنها از سوی مردم داده می شود هزار تومان است. ضمن اینکه آنها از ترافیک شبانه خیابان ها نیز استفاده کرده و در پشت چراغ قرمز یا میان ترافیک می چرخند و مردم را سرگرم کرده و از آنها پول دریافت می کنند.

همین آمدن حاجی فیروزها به خیابان، نشان از آمدن عید دارد. البته شادی و هیاهوی خرید، حتما به خرید کردن مردم هم نمی انجامد، بلکه برخی از خانوارها برای محک زدن و به دست آوردن مضنه قیمت ها وارد بازار می شوند و خریدهای خود را به روزهای پایانی سال که مغازه داران نیز درصد تخفیف ها را بالاتر می برند، موکول می کنند.

بررسی قیمتها در بازار پوشاک حکایت از نرخ های متنوعی دارد. اکنون رنج قیمتی یک مانتو ساده دخترانه از 45 هزار تومان تا 90 هزار تومان بسته به نوع کاری که بر روی پارچه انجام شده است متغیر است. قیمت مانتوشلوار مجلسی زنانه نیز از 150 هزار تومان تا 450 هزار تومان متغیر است و البته در نوع خاص خود به 500 تا 600 هزار تومان هم می رسد.

در این میان یک دست کت و شلوار پسرانه نیز به طور متوسط قیمتی از 80 هزار تومان تا 250 هزار تومان دارد و کت و شلوار مردانه نیز از رنج قیمتی 150 هزار تومان در باب همایون که محلی معروف برای خرید کت و شلوار مردانه است آغاز شده و تا 450 هزار تومان نیز ادامه می یابد، البته برخی کت و شلوارهای ارزان قیمت را نیز می توان در این مغازه ها پیدا کرد که قیمتی زیر 100 هزار تومان دارند.

در این میان یک عدد شلوار جین دخترانه رنج قیمتی 35 تا 60 هزار تومان دارد، شلوار جین زنانه نیز از 40 هزار تومان شروع شده و تا 80 هزار تومان هم پیش می رود که البته در مارک های معروف گاه تا 300 هزار تومان نیز به طور متوسط قیمت ها بالا می رود که برندهای خاص است و مشتریان خاص خود را دارد. شلوار جین مردانه نیز رنج قیمتی 40 تا 80 هزار تومان دارد. که آنهم در نوع برندهای خاص قیمت به مراتب بسیار بالاتر است.

روسری های زنانه نیز در مغازه ها رنج قیمتی 20 هزار تومان تا 60 هزار تومان دارد و در مورد شال از 12 هزار تومان شروع شده و تا 35 هزار تومان نیز افزایش می یابد. قیمت ها در مورد دست فروشان البته به مراتب کم رنگ تر است و گاه یک روسری که مدل روسری های گرانقیمت است ولی به مراتب جنس و کیفیت دوخت پایین تری دارد از 8 هزار تومان تا 20 هزار تومان متغیر است.