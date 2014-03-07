به گزارش خبرنگار مهر در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 93 ، 240 هزار و 367 داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد 102 هزار و 234 نفر زن و 138 هزار و 127 نفر مرد هستند. آمار داوطلبان آزمون دکتری سال 93 نسبت به آمار داوطلبان سال 92 تعداد 22 هزار و 495 نفر افزایش دارد.

در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه مترکز سال 93 داوطلبان به سئوالات تمام دروس شامل مجموعه دروس تخصصی، استعداد تحصیلی و زبان خارجی پاسخ داده اند. ضریب دروس در هر یک از کد رشته های امتحانی عبارت است از: مجموعه دروس اختصاصی به عنوان یک ماده امتحانی با ضریب 4 ، استعداد تحصیلی با ضریب 1 و زبان خارجی با ضریب 1.

ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش صبح امروز جمعه با حضور در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد از محل برگزاری این آزمون بازدید به عمل آورد، وی در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری آزمون با بیان این که دفترچه های آزمون از ساعت 20 امشب بر روی سایت سازمان سنجش قرار داده می شود، گف: تمام سئوالات آزمون بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده پنجشنبه 22 اسفندماه روی سامانه سازمان سنجش قرار داده می شود.

وی گفت: نتایج اولیه آزمون به صورت کارنامه تنظیم و اواخر فروردین ماه یا اوایل اردیبهشت ماه 93 از طریق سایت سازمان منتشر می شود.

به گفته رئیس سازمان سنجش انتخاب رشته اینترنتی برای مجازین به انتخاب رشته منحصرا از طریق سایت اینترنتی سازمان در نیمه اول اردیهبشت انجام می شود.

خدایی درباره جزئیات گزینش علمی مرحله نخست اظهار داشت: گزینه علمی مرحله اول (معرفی برای بررسی سوابق علمی، پژوهشی همچنین مصاحبه) با توجه به ظرفیت پذیرش دانشجو در هر یک از کد رشته محل های تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پذیرنده دانشجو، بر اساس نمره کل حاصل از 80 درصد نمره آزمون و 20 درصد معدل های تراز شده دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد انجام خواهد شد.

وی درباره زمان اعلام فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت کد رشته محل های تحصیلی خاطرنشان کرد: فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت کد رشته محل های تحصیلی مربوط برای بررسی سوابق علمی، پژوهشی و مصاحبه توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ذیربط در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال 93 از طریق سایت سنجش منتشر می شود.

معاون وزیر علوم ادامه داد: همچنین فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دور دکتری سال 93نیمه نخست شهریورماه منتشر می شود.

وی در پاسخ به پرسش مهر درباره جزئیات نظرسنجی کنکور دکتری 93 اظهار داشت: سئوالات نظرسنجی کنکور دکتری مشابه آزمون ارشد است که از مجموع سئوالات 4 سئوال درباره مباحث روز مطرح شده است.

وی ادامه داد: سئوال در خصوص تشکل های دانشجویی ، نشاط امید در دانشگاهها، همچنین مشکلات دانشگاهها، سئوالات دیگر نظرسنجی کنکور دکتری 93 به شمار می آیند.

خدایی درباره نتایج نظرسنجی آزمون کارشناسی ارشد 93 خاطرنشان کرد: نتایج نظرسنجی آزمون کارشناسی ارشد استخراج شده و به زودی اعلام می شود.