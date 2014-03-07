به گزارش خبرنگار مهر، سیدکاظم میرولد شامگاه پنج شنبه در مراسم گرامیداشت روز شهردار در تبریز گفت: بهترین دوران زندگی من در بین آذربایجانی‌ها گذشته است و در بین مردم این خطه چیزهایی از زندگی فهمیده ام که تا الان نیز برایم ناب هستند.

وی ادامه داد: لشکر عاشورا جلودار دفاع از انقلاب و یاد آن زنده کننده دل هایی است که به یاد آن دوره می‌تپد.

میرولد با بیان اینکه در تمامی دوران زندگی با یاد شهیدان باکری زندگی کرده است، گفت: مهدی و حمید باکری دو ستاره فروزان بودند که یادشان در دل‌های همگان زنده است و با وجود اینکه بسیاری از افراد وی را ندیده بودند اما اینک دلشان برای این شهید می‌تپد.

وی افزود: خداوند خود فرموده است که هرکس رابطه اش با خدا را خالص کند، خداوند رابطه اش را با مردم درست می کند و اینجا مشخص می‌شود که مهدی باکری دوران خیبر به حدی به اوج بندگی رسیده بود که هم اکنون تا این میزان محبوبیت دارد.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: من از حمید و مهدی باکری چیزی جز صداقت و صمیمیت ندیده بودم و فضیلت های شخصیتی این دو بزرگوار به حدی بوده است که از بیان آن عاجز هستم.