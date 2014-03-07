مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- یک رسانه عربی اعلام کرد سازمان اطلاعات فرانسه، جاسوسهای خود را در پناهگاههای سری در لبنان پنهان می کند.

- جبهه خلق برای آزادی فلسطین از اقدام گروه تروریستی موسوم به داعش در ورود به اردوگاه یرموک و شکنجه آوارگان فلسطینی توسط این گروه خبر داد.

- رسانه ها از اقدام آمریکا در اعمال محدودیتهایی بر تحرکات بشار الجعفری نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد در داخل آمریکا برای جلوگیری از رساندن حقایق سوریه به افکارعمومی آمریکا و جهان خبر داده اند.

- هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق از تفاهم در هماهنگ کردن تلاشها با ایران بر اساس توافقنامه 1975 خبر داد.

- انفجار بمب در شهرک صدر بغداد، 16 کشته و زخمی به جا گذاشت، 13 نفر نیز بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در شرق بغداد کشته و زخمی شدند.

- فرماندهی عملیات بغداد از هلاکت شش تروریست داعش و دستگیری سه نفر دیگر خبر داد.

- افراد مسلح ناشناس اقدام به پرتاب بمب و تیراندازی در طرابلس واقع در شمال لبنان کردند.

- معاون ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با تمدید مذاکرات سازش مخالفت کرد.

- احزاب سیاسی از مردم الجزایر خواستند انتخابات ریاست جمهوری را تحریم نکنند.

- مفتی قدس درباره اقدامات جدید رژیم صهیونیستی برای تقسیم مسجدالاقصی هشدار داد.

- سفیر انگلیس در بیروت گفت امنیت و ثبات لبنان در خطر است و شکی در این زمینه وجود ندارد.

- سعدالحریری رئیس جریان المستقبل و سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی(سرکرده فالانژیستهای سابق) درباره انتخابات ریاست جمهوری لبنان تلفنی گفتگو کردند.

- سودان بر همکاری خود با سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر تاکید کرد.

- ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا اذعان کرد که جنگ در سوریه، سبب تبدیل شدن این کشور به محیط مناسبی برای جنگجویان افراطی شده است.

- کمیسیاریای اتحادیه آفریقا پیشنهاد استقرار نیروهای آفریقایی در سودان جنوبی را تایید کرد.

- عملیات ارتش افغانستان علیه طالبان در ولایت لغمان ادامه دارد.

- بانکوک پست از تیراندازی در پایتخت تایلند و زخمی شدن دو نفر خبر داد.

- بزرگترین رزمایش هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا واسط ماه جاری میلادی در مناطق اشغالی برگزار می شود.

- سخنگوی وزارت خارجه پاکستان درباره وقوع جنگ داخلی در افغانستان ابراز نگرانی کرد.