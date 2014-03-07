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۱۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۲۳

حضور معاون رئیس جمهور در اجلاس کمیسیون مقام زن در نیویورک

حضور معاون رئیس جمهور در اجلاس کمیسیون مقام زن در نیویورک

سرپرست بخش بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اعلام اینکه معاون رئیس جمهور در پنجاه و هشتمین کمیسیون مقام زن در نیویورک شرکت می کند گفت: معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در این اجلاس درباره اقدامات ایران برای تحقق اهداف توسعه هزاره و چالشهای حوزه زنان مانند حضور اندک زنان در نهادهای تصمیم گیر سخنرانی می کند.

فاطمه رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: پنجاه و هشتمین کمیسیون مقام زن از 19 اسفند ماه به مدت دو هفته کاری در نیویورک آغاز می شود که شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در روزهای 19 و 20 اسفنده ماه در این نشست سخنرانی می کنند.

وی درباره محورهای سخنرانی معاون رئیس جمهور توضیح داد: معاون رئیس جمهور درباره چالش ها و دستاوردهای زنان و دختران ایرانی برای تحقق اهداف توسعه هزاره، درباره تعداد دانشجویان دختر، بهداشت و کاهش مرگ و میر مادران سخنرانی می‌کند.

به گفته رحمتی، یکی دیگر از محورهای سخنرانی چالشهای و مشکلات زنان و دختران و مشکلاتی که زنان برای حضور در مراکز تصمیم گیر دارند است.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و هشتمین کمیسیون مقام زن هر سال با اولویت یک موضوع برگزار می‌شود و امسال به دستاوردها و چالش‌های زنان و دختران در زمینه اهداف توسعه هزاره می‌پردازد که توسعه هزاره هشت هدف دارد و بخش عمده‌ای از اهداف به مباحث توسعه‌ای مانند فقرزدایی، آموزش، بهداشت و محیط زیست می‌پردازد.

 

کد مطلب 2250966

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