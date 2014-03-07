یغمور قلیزاده در گفتگو با مهر گفت: کارگروه ویژه ای در سازمان توسعه تجارت برای اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری در حوزه تجارت خارجی تشکیل شد است که تلاش دارد راهکار های مشخص در راستای تحقق این سیاست ها را طراحی نماید.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: سازمان توسعه تجارت ایران نقش مهمی در تدوین ساز و کارهای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی دارد و این سیاستها را به صورت دقیق،شفاف و با زمانبندی مشخص ارایه خواهد کرد.

وی تصریح کرد: تبیین راهکارهای مشخص در قالب برنامه های اجرایی با تمرکز بر حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات در حال انجام است به نحوی که هماهنگی با تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی کشور، هدفمند نمودن مشوق های صادراتی غیر مستقیم، گسترش خدمات تجاری، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی، ایجاد ثبات رویه در مقررات و قوانین تجارت خارجی با هدف توسعه صادرات غیر نفتی و گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای همسایه و منطقه در دستور کار قرار گیرد.

به گفته قلیزاده، تقویت شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور به منظور دریافت مصوبات مناسب برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور نیز در دستور کار قرار دارد.