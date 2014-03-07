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۱۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۱:۳۰

علیپور خبر داد:

بازیکنان و کادر فنی ناراضی گهر تا اطلاع ثانونی محروم شدند

بازیکنان و کادر فنی ناراضی گهر تا اطلاع ثانونی محروم شدند

رئیس کمیته اخلاق سازمان لیگ با اشاره به اتفاقاتی که پیرامون تیم گهر دورود رخ داده است گفت: براساس قوانین این بازیکنان به خاطر رفتاری که داشته اند با دستور موقت تا اطلاع ثانوی از حضور در میادین فوتبال محروم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیپور صبح امروز جمعه ضمن بیان این مطلب به غیبت تعدادی از بازیکنان گهر در سفر این تیم به یزد و افزایش احتمال تبانی در هفته های پایانی لیگ دسته اول گفت: براساس برررسی هایی که صورت گرفت برخی از بازیکنان انزلی چی تیم گهر به همراه مربیان این تیم حاضر به همراهی گهر در بازی این هفته نشده اند که ما با دستور موقت آنها را از حضور در کلیه رقابت ها محروم کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه این دستور موقت است در مورد رایی نهایی در مورد این بازیکنان و همچنین بازیکنان تیم صبای قم گفت: براساس قوانین اگر این بازیکنان بر تصمیم شان استوار باشند می توانیم آنها را از 2 سال تا 5 سال و حتی مادام العمر محروم کنیم. این را باید بازیکنان صبای قم هم در نظر بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تیم فوتبال گهر باید به مصاف تیم فولاد یزد برود، برخی از بازیکنان این تیم به بهانه مشکلات مالی از همراهی این تیم سرباز زده اند و گهری ها با 10 بازیکن و بدون دروازه بان راهی یزد شده اند.

کد مطلب 2250986

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