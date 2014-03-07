عنوان آقای گلی و بهترین بازیکن جوانان کشور به تیم اتحاد شادقلی قم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که امسال رقابت‌های فوتبال قهرمانی لیگ منطقه ای رده سنی جوانان باشگاه های کشور در مرحله مقدماتی در هشت گروه به انجام می رسد، قم به مدت پنج روز میزبان بازی های گروه سوم مقدماتی بود.

بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ آزادگان که مجری برگزاری رقابت های لیگ های رده های سنی پایه فوتبال کشور محسوب می شود، بازی های گروه سوم از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان باشگاه های کشور بعد از پنج روز رقابت تیم های مدعی صعود شامگاه پنج‌شنبه در قم به پایان رسید.

در این گروه که میزبان آن هیئت فوتبال و باشگاه اتحاد شادقلی قم بودند، تیم جوانان اتحاد شادقلی قم به عنوان میزبان پذیرای تیم های جوانان مقاومت نوین گیلان، صبای تهران، پارسیان البرز و شهرداری اراک بود و بازی ها در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شد.

تیم های حاضر در این گروه بازی های خود را به شکل دوره ای برگزار کردند و هر تیم در چهار مسابقه به میدان رفت، ضمن اینکه در هر روز برگزاری این بازی ها یک تیم استراحت کرد تا بدین شکل تکلیف دو تیم صعود کننده به مرحله بعد مشخص شود.

تیم فوتبال جوانان اتحاد شادقلی به عنوان میزبان این رقابت ها در چهار روز نخست به ترتیب به مصاف تیم های صبای تهران، شهرداری اراک، پارسیان البرز و مقاومت نوین گیلان رفت در حالی که حاصل تلاش این تیم کسب 2 پیروزی (یک بر صفر) برابر صبای تهران و (3 بر صفر) برابر شهرداری اراک بودد.

شاگردان موسی رفیعی در تیم فوتبال اتحاد شادقلی قم در سومین مسابقه خود در این گروه هر چه زدند به در بسته خورد تا در مجموعه ورزشی تختی قم و در حضور طرفداران خود با یک گل مغلوب تیم فوتبال جوانان پارسیان البرز شوند، ضمن اینکه این تیم در آخرین بازی خود با مقاومت نوین گیلان 2 بر 2 مساوی کرد.

اتحاد شادقلی قم در روز پایانی استراحت داشت و در تنها بازی برگزار شده این روز تیم صبای تهران 3 بر صفر مقاومت نوین گیلان را شکست داد و بدین ترتیب با کسب 9 امتیاز در صدر ایستاد و به همراه تیم 7 امتیاز مکان دوم جدول یعنی اتحاد شادقلی قم راهی مرحله بعد شد.

باشگاه اتحاد شادقلی قم در اقدامی پسندیده و در حالی که برگزاری مراسم اختتامیه جزو وظایف میزبان نبود، به شکلی باشکوه اقدام به برنامه‌ریزی و برگزاری مراسم اختتامیه کرد و در این مراسم با اهدای لوح تقدیر از تیم ها، عوامل برگزاری و بازیکنان برتر تجلیل شد.

در بین تیم های شرکت کننده در این مسابقات، سیدمحمد موسوی از تیم اتحاد شادقلی قم به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد در حالی که عنوان فنی ترین بازیکن به میلاد شکرزاده از صبای تهران رسید و عنوان آقای گلی را محسن نصرت الله زاده از اتحاد شادقلی قم با سه گل دریافت کرد، ضمن اینکه عنوان بازیکن اخلاق به رضا جمالی از مقاومت نوین گیلان تعلق گرفت.