به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری روز گذشته با حضور در شهر قم با مراجع تقلید دیدار کرده و در مورد موضوعات مختلفی همچون وضعیت دانشگاه‌های کشور و برنامه‌های اصلی دولت برای اداره دانشگاه‌ها گفتگو کرد.

پیگیری تک جنسیتی شدن دانشگاه‌ها

آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی در این دیدار که شامگاه پنج‌شنبه در دفتر این مرجع تقلید شیعیان برگزار شد، مسئولیت این وزارتخانه را بسیار سنگین ارزیابی کرده و به موضوع تک جنسیتی در دانشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: زمانی که دو جنس مخالف در یک مکان کنار هم نشسته باشند، کششی به طور نا‌خودآگاه بین این دو جنس ایجاد می‌شود و مانع از توجه آنها به تحصیل می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر شما مسئولان قصد خدمت به کشور را دارید، بحث تک جنسیتی را پیگیری کنید چرا که این مسئله فساد در جامعه را بوجود می‌آورد و باید مدیریت شود.

نگذارید جو دانشگاه‌ها سیاسی شود

این مرجع تقلید با اشاره به اینکه رهبر بزرگوار در سخنانی تأکید داشتند، نگذارید جو دانشگاه‌ها سیاسی شود، گفت: کمال و اطلاعات خوب است و باید یک دانشجو سرشار از اطلاعات باشد اما نباید فضای دانشگاه به فضای کشمکش گروه‌های سیاسی تبدیل شود که این موضوع مشکل آفرین است.

بومی کردن دانشجو‌های دختر الزامی است

وی به بومی کردن دانشجویان در دانشگاه‌ها اشاره و تاکید کرد: بهتر است دانشجو‌ها از افراد بومی‌‌ همان شهر انتخاب شوند به خصوص در دانشجو‌های دختر این اقدام ضروری است.

نقش معلمان و اساتید د شکل گیری شخصیت

آیت الله حسین وحید خراسانی استاد اخلاق حوزه علمیه قم همچنین در دیداربا دکتر فرجی دانا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه تعلیم و تربیت با بعد انسانیت سر وکار دارد، این امر را از اهم کار‌ها عنوان کرد.

وی با اشاره به نقش اساتید و معلمان در شکل گیری شخصیت افراد جامعه در امر آموزش گفت: باید خداوند مدنظر مسئولین قرار داشته باشد.

عدم توجه به دین در دانشگاه های غرب جنگهای جهانی را رقم زد

آیت الله عبدالله جوادی آملی مرجع تقلید شیعیان در دیدار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جنگ های جهانی اول و دوم را ناشی از بی توجهی به دین در دانشگاه های غربی عنوان کرد و گفت: ما جنگ جهانی سوم را پشت سر گذاشتیم. همه علیه ما سرمایه گذاری کردند و جاسوس فرستادند و ما بر آنها پیروز شدیم، فقط نام آن را جنگ جهانی نگذاشته اند.

وی تاکید کرد: تا زمانی که نقشه جامع جهانی نداشته باشیم نمی توانیم از الهی شدن علم در دانشگاه ها صحبت کنیم.

80 میلیون کشته جنگ جهانی اول و دوم نتیجه غیر دینی بودن دانشگاه ها

این مرجع تقلید با بیان این که خروجی دانشگاه غیرالهی نتیجه تکثر است، افزود: دانشگاه غیراسلامی در جنگ جهانی اول و دوم 80 میلیون کشته برجای گذاشت و این اثر غیردینی بودن این دانشگاه ها بود.

این مرجع تقلید بیان داشت: تا زمانی که دین به معنای واقعی آن یعنی قرآن و ائمه اطهار(ع) در حوزه و دانشگاه ایجاد نشود ما کاری نمی توانیم انجام دهیم.

اکثر کشور‌های اسلامی به دنبال دستیابی به علوم انسانی از ایران هستند

آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری همچنین در دیدار با وزیر علوم با بیان لزوم تولید علوم انسانی در ایران گفت: اکثر کشور‌های اسلامی به دنبال دستیابی به علوم انسانی از ایران هستند و تولید علوم انسانی باید از جمهوری اسلامی آغاز شود.

وی افزود: انتظار می‌رود دولت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحولات اساسی در کشور ایجاد کنند و وزارت علوم باید این بحث را به طور جدی دنبال کند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری به وحدت حوزه و دانشگاه اشاره کرد گفت: با اینکه هنوز مدل کاملی برای این مبحث ترسیم نشده است اما وزارت علوم باید به این زمینه ورود کند.

تاکید بر ارتقای وضعیت علمی و اخلاقی دانشگاه‌ها



وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه حضور در شهر قم همچنین با آیت‌الله موسوی اردبیلی دیدار و گفتگو کرد.در این دیدار آیت‌الله موسوی اردبیلی با بیان اینکه من به مسایل آموزش عالی بسیار علاقه‌مند هستم گفت: بار سنگینی روی دوش وزارت علوم است .

وی با اشاره به ضرورت توجه به علم‌اندوزی اظهار کرد:‌ از نظر سطح علمی باید مقداری وضعیت ما بهتر شود و همچنین به بحث اخلاق در دانشگاه‌ها نیز باید توجه جدی صورت گیرد.

آیت‌الله موسوی اردبیلی ابراز امیدواری کرد با اتخاذ تصمیمات مناسب جایگاه علمی کشور توام با ترویج فرهنگ اسلامی بیش از پیش اعتلا یابد.

ساماندهی رشته های مورد نیاز کشور

آیت‌الله صافی‌گلپایگانی نیز در دیدار با وزیرعلوم خطاب به وی گفت: شغل شما اهمیت بسیار زیادی نسبت به سایر مشاغل دارد، در این شغل هم علم و هم اخلاق وجود دارد که اگر در این حوزه موفقیت داشته باشیم تمامی موفقیت‌های دیگر فراهم می‌شود.

این مرجع تقلید با بیان اینکه در اسلام مسئله علم و اخلاق از اهم مطالب مورد توجه و تاکید است اظهار کرد: ما در هیچ رشته‌ای نباید از دنیا عقب‌مانده باشیم، بلکه باید جلوتر از دیگران حرکت کنیم و دیگران از دستاوردهای ما استفاده کنند.

وی تاکید کرد: بنابراین ما باید در دانشگاه‌ها مواظب باشیم که رشته‌هایی که مورد نیازند راه‌اندازی شوند. نباید جوانان را در رشته‌ای معطل کنیم که در نهایت زمینه استفاده از آنها وجود نداشته باشد، چرا که رشته‌هایی وجود دارد که همه مملکت به آن احتیاج دارد و ما باید آنها را سر و سامان دهیم.

افزایش ارتباط علمی حوزه و دانشگاه

حجت الاسلام سیدجواد شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی در ایران در دیدار با وزیر علوم تحقیقات و فناوری یکی از ظرفیت‌های مهم علمی را تعامل میان حوزه و دانشگاه برشمرد وتاکید کرد : باید تعامل و ارتباط علمی میان حوزه و دانشگاه توسعه یابد.

وی افزود: گرچه در سالهای گذشته این تعامل و ارتباط تنگاتنگ وجود داشته است اما باید همکاری میان حوزویان و دانشگاهیان در توسعه و پیشرفت علم افزایش پیدا کند.

نماینده آیت الله سیستانی در ایران افزود: حفظ وحدت حوزه و دانشگاه از ملزومات مهم در جامعه است که این مهم می طلبد تا با تقویت تعامل و همکاری میان این دو نهاد، شاهد توسعه و پیشرفت و تعالی در کشور باشیم.

ضرورت ارتباط تنگاتنگ حوزه و دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق صالحی استاندار قم در دیدار در نشست روسای دانشگاه ها و آموزش عالی استان قم که با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، گفت: جایگاه دانشگاه های قم مطلوب است اگر چه ایده آل نیست و امید است با دستورات وزیر علوم بتوانیم گام های موثری برای رفع نواقص برداریم تا به هدف برسیم.

وی ادامه داد: 200 مرکز تحقیقاتی حوزوی داریم و امید است طبق سند پنج ساله، قم قطب علمی کشور به خصوص در بعد بین الملل باشد، امروز حدود 100 هزار طلبه و استاد ، بیش از هزار و 500 استاد عالی فقه و اصول در قم فعال هستند .

استاندار قم افزود: امروز یکی از کمبودها در حوزه علم و دانش این است که باید ارتباط تنگاتنگ و قدرتمند حوزه و دانشگاه داشته باشیم و اگر بتوانیم از نزدیک همکاری هایی به خصوص در پایان نامه ها و رساله ها با انعقاد قراردادهایی با مراکز و موسسات علمی داشته باشیم، سرآغاز فصلی نو خواهد بود.

آمار فارغ التحصیلان بیکار دو برابر سایر افراد است

رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در دیدار با آیت الله جوادی آملی مباحثی از جمله نرخ بیکاری فارغ التحصیلان را مطرح کرد و گفت: نرخ بیکاری در فارغ التحصیلان دو برابر دیگران است و لازم است سند آمایش آموزش عالی اجرایی و عملیاتی شود.

وی افزود: تلاش می‌کنیم تا شاخص کیفی و کیفیت آموزشی را بالا ببریم و تولید علم به ثروت در جامعه را ایجاد کنیم. همچنین مهارت افزایی به فارغ التحصیلان و جذب آن‌ها به بازار کار از مهمترین برنامه‌های وزارت علوم است تا کسی در پی کار نباشد و کارآفرینی ایجاد کنیم.

وزیر علوم به رشد کمی طی سال‌های گذشته در دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دو هزار و 500 موسسه آموزشی و چهار میلیون و 500 دانشجو در کشور وجود دارد و در دولت جدید لازم است به افزایش کیفیت آنها اهمیت دهیم.

آموزش عالی کشور در جایگاه مطلوب خود قرار ندارد

وزیر علوم همچنین در نشست روسای دانشگاه ها و آموزش عالی استان قم گفت: آموزش عالی کشور در جایگاه مطلوب خود قرار ندارد و مشکل مالی یکی از دلایل عقب ماندگی ها است.

وی ادامه داد: برنامه وزارت علوم این است که موانع را رفع کنیم و قول می دهیم جهت گیری های سیاسی و مانع تراشی برای کسی نداشته باشیم زیرا شاخص ما علم و ارزش های دانشجویی است.

فضای علمی با ابتذال همخوانی ندارد

وی ادامه داد: شاخص ما اخلاق و اخلاقیات و ارزش ها است، فضای علمی با ابتذال همخوانی ندارد و ما با گروه و جناح کاری نداریم و بر اساس علم پیش می رویم و خواهشمند هستم که انتقادات خود را برای ما بیان کنید.

فرجی دانا با بیان این که در حال حاضر 4/4 میلیون دانشجو در کشور وجود دارد، افزود: ما در گذشته برای ادامه تحصیل و درمان برخی بیماری ها در کشور فقر داشتیم اما در حال حاضر با همت بلند توسعه یافته و طی 35 سال گذشته بسیار درخشیده ایم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این که سرانه دانشجو در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس 10 برابر کشور ما است، ابراز داشت: در سال جاری 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می شود و این موجب شده نتوانیم سرمایه گذاری هایی انجام دهیم که در آینده از آن استفاده کنیم.

وی یادآور شد: کل بودجه وزارت علوم در سال جاری اگر داده شود چهار هزار میلیارد است و برای کارهای عمرانی 40 درصد بودجه تخصیص داده شده درحالی در سال گذشته بودجه عمرانی 14 درصد بوده است.

وزیر علوم، اظهار کرد: توجه به استاد، دانشجو و داشتن امکانات مهم است اما توجه به دانشجو باید بیشتر شود زیرا سرمایه آینده است.