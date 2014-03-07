فاطمه شیرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نخستین جلسه ستاد تجلیل از مفاخر و مشاهیر گیلان لحظاتی پیش با حضور محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهوری و استاندار گیلان در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، افزود: انتخاب مفاخر و مشاهیر گیلان باید به دور از خط کشی های سیاسی صورت گیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر رشت با اشاره به اینکه رضا جمشیدی چناری، رئیس شورای اسلامی کلانشهر رشت دبیر اجرایی این همایش خواهد بود، اظهار داشت: قبل از انجام این همایش بزرگ چند همایش فرعی و جانبی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این همایش مفاخری که افتخاری برای استان در بعد استانی، کشوری و جهانی کسب کرده اند شرط سنی تجلیل می شوند.

شیرزاد با تاکید بر اینکه تمامی سرآمدان در بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و دفاع مقدس تجلیل می شوند، افزود: گیلان در زمینه داشتن نخبگان و مفاخر ظرفیت بالایی دارد که باید از تمام توان و ظرفیت این افراد در راستای توسعه همه جانبه استان بهره برد.