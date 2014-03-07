به گزارش خبرگزاری مهر، امروزه، جهان اسلام در رأس تحولات دنیای معاصر قرار گرفته است. تحولات پی در پی و ریشه‌ای در این کشورها، آتشفشان بی‌پایان تحولات و بازی بازیگران جهانی در این وقایع، آیندۀ جهان را رقم خواهد زد. رصد پویای فکری فرهنگی جهان اسلام که در ترجمان تهیه و منتشر می‌شود، تلاشی برای شناختی حداقلی از وقایع علمی و فرهنگی‌ای است که در این جوامع در حال رخ دادن است. در این میان، ناگاهی و شناخت نادرست و ناکافی کشورهای جهان اسلام از یکدیگر، بدترین ضربه‌ها را به تمدن اسلامی وارد خواهد کرد.

از این رو با توجه به تعالیم وحدت بخش اسلام، وظیفه آحاد امت اسلامی ایجاد وحدت میان مسلمانان است که راهکار عمده در این راستا شناخت صحیح از یکدیگر و تکیه بر مشترکات موجود میان مسلمانان و بر حذر بودن از برانگیختن اختلافات است.

در بخشی از مقدمه این شماره از رصد می‌‌خوانیم: «رصد پویای جهان اسلام تلاش دارد تا گامی هرچند کوچک اما به اندازه وسع خود در راه معرفی نخبگان جهان اسلام و تبیین دیدگا هها و فعالیتهای ایشان بردارد. با توجه به گستردگی فضای فکری، فرهنگی و سیاسی جهان اسلام، این اثر در نظر دارد که آخرین اطلاعات ویژه را در سه حوزه کتاب، همایش و مواضع نخبگان به صورت ماهیانه ارائه کند.

اما آنچه در حوزه کتاب معرفی خواهد شد کتابهای برگزیده و مهمی خواهند بود که در زمینه علوم انسانی توسط اندیشمندان جهان اسلام به رشته تحریر درآمده است.

در حوزه همایشها هدف گزارش همایشهای دینی، دانشگاهی، فرهنگی و سیاسی است؛ در این بخش همایش‌های مهم برگزار شده در ماه جاری و همچنین همایش‌هایی که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد گزارش داده خواهد شد.

نویسندگان در حوزه اخبار در نظر دارند تا مواضع و دیدگاههای نخبگان دینی، دانشگاهی و اندیشمندان تاثیرگذار جهان اسلام منعکس شود تا در ضمن شناساندن شخصیت‌های مهم جهان اسلام، جریان‌ها و گرایش‌های مهم موجود در کشورهای اسلامی شناسانده شود.

در این مجموعه سعی بر آن شده است تا تمامی کتابها و همایشها و اخبار مهم تمامی گرایش‌های موجود در جهان اسلام بدون ملاحظات خاصی بازتاب داده شود.

امید است که این کوشش مورد توجه نخبگان و فرهیختگان قرار گرفته و با نگاه عالمانه و راهنماییهای راهگشای خویش، ما را در روندی رو به رشد همراهی نمایند.

علاقه مندان می توانند متن کامل رصد را از http://tarjomaan.com/wp-content/uploads/2014/03/rasad-10.pdf دانلود کنند.