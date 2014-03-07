به گزارش خبرنگار مهر از تبریز، سیدکاظم میرولد شامگاه پنج‌شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی گفت: دولت در سال گذشته 137 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده در حالی که کل درآمد دولت، 92 هزار میلیارد تومان بوده؛ این یعنی کسری بودجه که تورم یکی از نتایج آن است.

وی با اشاره به در پیش بودن اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها، اظهار داشت: اگر در این زمینه مسوولان ما توجیه شوند قطعا کار راحت ‌تر پیش می‌رود.

میرولد با بیان این که خوشبختانه در سال 92 اتفاقاتی افتاد که امید و اعتماد مردم افزایش یافت، افزود: دو عامل در این زمینه موثر بود؛ عامل اول انتخابات و عامل دوم مذاکرات هسته‌ای.

میرولد اضافه کرد: مقام معظم رهبری با درایت خود هم در بحث انتخابات و هم در بحث مذاکرات هسته‌ای موجب افزایش اعتماد مردم و شور و نشاط اجتماعی و امید به آینده شدند.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین با اشاره به سابقه حضور خود در این استان، خاطرنشان کرد: بیش از 40 سال است با آذربایجان زندگی می‌کنم و نسبت به پیشرفت این استان تعصب دارم.

وی با اشاره به محدودیت منابع درآمدی دولت، اظهار داشت: رقم‌هایی که امروز در قالب بودجه تخصیص می‌یابد برای اداره استانی مانند آذربایجان شرقی، چیزی به حساب نمی‌آید، بنابراین باید به سراغ منابع دیگری برویم.

میرولد با بیان این که آذربایجانی‌های داخل و خارج از کشور منابع خوبی در اختیار دارند، افزود: این هنر ماست که بتوانیم این ظرفیت را فعال کنیم و آذربایجان به خاطر تعصبات سیاسی و اجتماعی خود می‌تواند این شیوه را در کل کشور به عنوان یک الگو معرفی و رایج کند.

قائم‌ مقام وزیر کشور در امور سیاسی در ادامه با بیان این که ما برای عمران و آبادانی در روی زمین مامور شده‌ایم، گفت: شرط تحقق این ماموریت، محبت، صمیمیت و همدلی بین انسان‌هاست، اگر این فضا حاکم باشد اتفاقات بزرگی خواهد افتاد.

وی ابراز امیدواری کرد مسوولان استان آذربایجان شرقی فضای صمیمیت و همدلی و وحدت را در این استان حاکم کنند به نحوی که فضای این استان به عنوان الگو و نمونه در سراسر کشور قابل انتشار باشد.