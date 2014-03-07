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۱۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۲۷

جشنواره نوروزگان در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود

جشنواره نوروزگان در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود

دانشگاه شهید بهشتی در راستای معرفی آیین نوروز و آداب و رسوم فرهنگ اقوام ایرانی جشنواره عید نوروزگان را از یکشنبه 18 اسفند تا چهارشنبه 21 اسفند92 برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی این جشنواره را برگزار می کند. غرفه هایی از دانشجویان استان های مختلف کشور و سایر کشورها در میدان مرکزی دانشگاه به معرفی آداب و رسومشان در زمینه نوروز خواهند پرداخت.

نمایشگاه آداب و رسوم اقوام ایرانی با محوریت عید نوروز، مسابقه طبخ غذاهای محلی، مسابقه تزیین بهترین سفره هفت سین، مراسم شعر خوانی محلی و نمایشگاه معرفی برگزاری عید نوروز در کشورهای دیگراز بخش های مختلف این جشنواره خواهند بود.

مراسم  افتتاحیه روز  یکشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 9:30 در میدان مرکزی دانشگاه و مراسم اختتامیه چهارشنبه 21 اسفند 1392 در تالار مولوی برگزار می شود.

کد مطلب 2251021

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