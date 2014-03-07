تقسیم پایتخت به سه حلقه ترافیکی/ مجازات سنگین در انتظار متخلفان پلاک خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله بهروز افزود: مهم‌ترین هدف مدیریت شهری در برنامه‏ 5 ساله شهرداری تهران در بخش حمل و نقل و ترافیک، توجه ویژه به کاهش مشکلات زیست محیطی و تأکید بر کنترل ترافیک به خصوص در محدوده مرکزی شهر است.

وی تقسیم ‏بندی مناطق پایتخت با توجه به متغیرهای آلایندگی هوا را از جمله اهداف مهم این برنامه اعلام و تأکید کرد: طبق این طرح، تهران به سه محدوده از جمله حلقه اول که محدوده طرح ترافیک را شامل می‌شود، حلقه دوم که مشتمل بر محدوده طرح زوج و فرد یا همان اضطرار است و حلقه سوم که پیرامون شهر را در بر می‌گیرد، تقسیم می‌شود.

بهروز با اشاره به لزوم کاهش مدت تمدید معاینه فنی از 5 سال به 2 سال، اظهار داشت: طبق نظر کارشناسان، 5 سال اعتبار معاینه فنی بیش از عمر 2 ساله کاتالیست‏ خودرو‏هاست و استاندارد یورو دو ایجاب می‏کند نمایندگان مجلس جهت کوتاه کردن فاصله معاینه فنی و مسئولان مربوطه نیز جهت بهبود کیفیت و عملکرد خودروها اقدام کنند.

وی با بیان اینکه به این منظور، حمایت کامل دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله مجلس شورای اسلامی و سازمان حفاظت محیط زیست ضرورت دارد، تصریح کرد: معاینه فنی علاوه بر کاهش آلودگی هوا، باعث اطمینان خاطر راننده و سرنشینان خودرو شده و احتمال بروز تصادف بر اثر بروز نقص فنی را کاهش می‌دهد.

قائم مقام معاون شهردار تهران در پایان با تأکید بر کاهش قابل ملاحظه تخلف ورود به محدوده طرح ترافیک، خاطرنشان کرد: با اهتمام پلیس راهور در برخورد با رانندگان متخلف، گروه‏های ضربتی به منظور پیگیری تخلفات مربوط به مخدوش کردن یا پوشاندن پلاک خودروها تشکیل شده و مجازات‌های سنگینی در انتظار این گونه متخلفان است.