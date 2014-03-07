جشن یکسالی تیم والیبال خبرنگاران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که پنجشنبه شب در سالن قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد چهره هایی چون پرویز مظلومی، حسین یاریار، نوری رئیس هیات والیبال استان تهران و ... حضور داشتند و در کنار اعضای تیم بانوان و آقایان یکسالی فعالیت تیم والیبال خبرنگاران را جشن گرفتند.

جشن یکسالگی تیم های والیبال آقایان و بانوان خبرنگار در شرایطی برگزار شد که در اقدامی شایسته از دو عکاس پیشکسوت - جعفری تبریزی و تقی زنجانی - تجلیل شد. ضمن اینکه از جعفر محسنی حامی البسه تیم والیبال خبرنگاران و شرکت های ویتانا و رخ اسپورت تجلیل شد.