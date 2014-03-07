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۱۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۰۵

با حضور اعضای تیم آقایان و بانوان؛

جشن یکسالی تیم والیبال خبرنگاران برگزار شد

جشن یکسالی تیم والیبال خبرنگاران برگزار شد

مراسم جشن یکسالی تیم والیبال خبرنگاران با حضور اعضای تیم آقایان و بانوان و برخی چهره های ورزشی و هنری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که پنجشنبه شب در سالن قاسم فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد چهره هایی چون پرویز مظلومی، حسین یاریار، نوری رئیس هیات والیبال استان تهران و ... حضور داشتند و در کنار اعضای تیم بانوان و آقایان یکسالی فعالیت تیم والیبال خبرنگاران را جشن گرفتند.

جشن یکسالگی تیم های والیبال آقایان و بانوان خبرنگار در شرایطی برگزار شد که در اقدامی شایسته از دو عکاس پیشکسوت - جعفری تبریزی و تقی زنجانی - تجلیل شد. ضمن اینکه از جعفر محسنی حامی البسه تیم والیبال خبرنگاران و شرکت های ویتانا و رخ اسپورت تجلیل شد.

کد مطلب 2251024

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