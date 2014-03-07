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۱۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۱۶

تحقق بیش از 95 درصد درآمدهای شهرداری تهران در سال جاری / کاهش درآمدها از محل ساخت و ساز

تحقق بیش از 95 درصد درآمدهای شهرداری تهران در سال جاری / کاهش درآمدها از محل ساخت و ساز

معاون مالی اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به کاهش درآمدهای شهرداری از محل ساخت و ساز گفت : در سال جاری و تا کنون بیش از 95 درصد درآمدهای نقدی و غیر نقدی شهرداری تهران میسر شده است که امیدواریم تا پایان سال به 100 درصد برسد .

به گزارش خبرگزاری مهر،حسین محمد پورزرندی با بیان این مطلب گفت : درآمدهای سال  92 با احتساب متمم 13 هزار و 800 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که از این میزان بیش از 95 درصد در بخش نقد و غیر نقد محقق شده است که امیدواریم تا پایان سال با احتساب متمم به 100 درصد برسد.

پورزرندی خاطر نشان کرد : آنچه مشخص است این که در سال های گذشته با احتساب متمم معمولا بودجه شهرداری محقق شده است و نزدیک به سقف بودجه شدیم و اگر جمع بودجه ها در نظر  گرفته شود ، سال گذشته اندکی حتی بیش از بودجه پیش بینی شده این درآمدها تحقق یافت .

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران تصریح کرد : امسال 40 درصد منایع نقد شهرداری تهران از محل درآمدهای پایدار تامین شده است که امیدواریم تا پایان برنامه 5 ساله به بیش از 60 درصد افزایش یابد .

پورزرندی در ادامه با اشاره به وضعیت درآمد شهرداری از محل ساخت و سازها  تصریح کرد : درآمدهای ناشی از ساخت و ساز شهرداری سال گذشته حدود 60 درصد بود که امسال به حدود 50 درصد کاهش یافته است و این در حالی است که سال های گذشته تمام درآمد شهرداری از محل ساخت و ساز تامین می شد .

کد مطلب 2251027

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