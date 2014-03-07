اعلام زمان برگزاری بزرگترین رزمایش‌ هوایی تل‌ آویو و واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر، هاآرتص از برگزاری بزرگترین رزمایش‌ هوایی تل‌ آویو و واشنگتن در اواسط ماه جاری میلادی در اراضی اشغالی با شرکت دهها جنگنده و بالگرد آمریکایی و همچنین شماری از کماندوها به منظور اجرای رزمایشهای هوایی با رژیم صهیونیستی خبر داد.



در این رزمایش برخی از جنگنده‌ ها در مسافت 500 کیلومتری به صورت عمودی و برخی در مسافت 1600 کیلومتری بدون توقف پرواز می کنند و نمایندگان دهها کشور هم برای بازدید از این رزمایش به فلسطین اشغالی سفر می کنند.