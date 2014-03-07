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۱۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۲:۵۹

اعلام زمان برگزاری بزرگترین رزمایش‌ هوایی تل‌ آویو و واشنگتن

اعلام زمان برگزاری بزرگترین رزمایش‌ هوایی تل‌ آویو و واشنگتن

یک رسانه چاپ سرزمینهای اشغالی از برگزاری بزرگترین رزمایش‌ هوایی تل‌ آویو و واشنگتن در اواسط ماه جاری میلادی در اراضی اشغالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاآرتص از برگزاری بزرگترین رزمایش‌ هوایی تل‌ آویو و واشنگتن در اواسط ماه جاری میلادی در اراضی اشغالی با شرکت دهها جنگنده و بالگرد آمریکایی و همچنین شماری از کماندوها به منظور اجرای رزمایشهای هوایی با رژیم صهیونیستی خبر داد.

در این رزمایش برخی از جنگنده‌ ها در مسافت 500 کیلومتری به صورت عمودی و برخی در مسافت 1600 کیلومتری بدون توقف پرواز می کنند و نمایندگان دهها کشور هم برای بازدید از این رزمایش به فلسطین اشغالی سفر می کنند.

کد مطلب 2251028

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