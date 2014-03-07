به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در همایش ذاکرین فاطمی ویژه مداحان اهل بیت(ع) اظهار داشت: از آنجا که مداحان اهل بیت عصمت و طهارت ذاکر خاندان نبوت است سزاوار است فلسفه قیام ائمه معصومین توسط آنها بیان شود.

رئیس بسیج سازندگی کشور با اشاره به رسالت سنگین و عمیق مداحان ابراز داشت: اگر فلسفه قیام ائمه معصومین خوب درک شود به درک صحیح انقلاب اسلامی کمک می‌کند.

وی افزود: قیام ائمه معصومین(ع) برای کشورگشایی و اهداف مادی نبود بلکه تمام قیام‌ها در راستای بندگی و عبودیت حضرت حق تعالی و مقابله با شیطان انجام می‌شده است.

عزیزی ایستادگی در مقابل طاغوتیان را یکی از فلسفه مهم قیام ائمه معصومین(ع) عنوان کرد و ابراز داشت: اگر حضرت امیرالمومنین (ع) در سحرگاه رمضان جاودانه شد جز برای تحقق بندگی خداوند و مقابله با شیاطین عالم و دادن درس ایستادگی به طاغوتیان و ظالمان نبود.

وی گفت: قیام معصومین باید در ادامه استمرار راه انبیا الهی و به عنوان فرصت و ظرفیتی برای رها سازی انسان‌ها از چنگال ظالمان تبیین شود.

یادگار دوران دفاع مقدس ادامه داد: ما بر این باوریم اقامه عدل، گسترش فرهنگ امر به معروف، نهی از منکر، تحقق ارزش‌های الهی و نفی ضد ارزش‌ها فلسفه قیام معصومین بوده است.

وی با بیان اینکه مداحان اهل بیت(ع) به دنبال تحقق ارزش‌ها و زدودن ضد ارزش‌ها هستند، تصریح کرد: به راستی که اگر مداحان از رسالت تحقق‌بخشی ارزش‌ها فاصله بگیرند به خود جفا کرده‌اند.

عزیزی با اشاره به اینکه امروز محوری‌ترین رسالت مداحان ترویج و گسترش معرفت دینی است، خاطرنشان کرد: امروز نظام و انقلاب اسلامی داعیه پرچمداری حرکت ائمه معصومین، انبیاء الهی و تحقق شعارهای علوی، نبوی، فاطمی و عاشورایی دارد.

رئیس بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه زنده نگه داشتن رخدادهای جهان اسلام در جامعه بسیار ضروری است، یادآور شد: اگر امروز اسلام به این زیبایی و با اعتقاد راسخ به دست بندگان صالح رسیده مدیون زنده نگه داشتن این رویدادهاست.

وی بیان کرد: اگر مداح باشی اما عاشورا را زنده نگه نداری به عاشورا و قیام معصومین جفا کرده‌ای.

عزیزی پرورش نیروهای مومن به اسلام و اهل بیت(ع) را از دیگر رسالت‌های مداحان اهل بیت عنوان کرد و گفت: مداح اهل بیت (ع) باید در ذات وظایف و رسالت خود پرورش نیروهای مومن و فداکار به اسلام داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت بصیرت‌بخشی به جامعه با نگاه همراه معنویت به عنوان یک ضرورت، تصریح کرد: تاکید بر اصل دشمن‌شناسی، حق و باطل‌شناسی، جریان‌شناسی و تشخیص خادم و خائن بسیار ضروری است و باید مورد توجه قرار گیرد.

عزیزی با بیان اینکه امروز حفظ آرمان‌های انقلاب و گسترش آن یک رسالت بزرگ است، بر ضرورت نشر اندیشه‌های امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی تاکید و اضافه کرد: مداحان می‌توانند پاسداران انقلاب باشند.