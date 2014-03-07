به گزارش خبرگزاری مهر افشین علاء عضو شورای سیاست‌گذاری این رویداد، به دغدغه شاعران در سال‌های اخیر اشاره و اظهار کرد: در سالیان اخیر بسیاری از شاعران این دغدغه را داشتند که جشنواره شعر فجر نیز هم‌چون جشنواره‌های فیلم، تئاتر و موسیقی فجر به یک برند معتبر تبدیل شود و نگاهی ایدئولوژیک به جشنواره و مرزبندی‌هایی چون شاعران انقلاب اسلامی و دگراندیش را شاهد نباشیم.

وی با تاکید بر این که دغدغه شاعران بررسی و ارزیابی «شعر به ماهو شعر» است، گفت: قطعا در جشنواره شعر فجر خطوط قرمزی وجود دارد و نه شاعرانی که از این خطوط قرمز بیرون هستند، تمایل به حضور در آن دارند و نه مسئولان این رویداد، شعر شاعران خارج از دایره نظام جمهوری اسلامی ایران را ارزیابی خواهند کرد.

اعلاء با بیان این که شعر انقلاب اسلامی به صورت خودجوش حرکت خود را آغاز کرده است، افزود: امروز زمان هماوردی و مقایسه این شعر با سایر جریان‌های شعری است که در حوزه شعر انقلاب اسلامی تعریف نمی‌شود.

این شاعر تاکید کرد: همه سلیقه‌ها و نحله‌های ادبی باید در جشنواره شعر فجر حضور داشته باشند تا جایزه اعتبار و تخصص لازم خود را بیابد زیرا متاسفانه در گذشته این رویداد اعتبار لازم را میان شاعران نداشته است.

وی ادامه داد: ما باید کاری کنیم که جایزه جشنواره شعر فجر هم‌چون سیمرغ بلورین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، سبب افتخار و خرسندی برگزیدگان شود.

اعلاء در بخش دیگری از صحبت‌های خود هم‌چنین با تاکید بر این که جلب اعتماد شاعران نحله‌های مختلف ادبی به زمان نیاز دارد، تصریح کرد: همان‌طور که وعده‌های رئیس‌جمهورمان برای عملی شدن نیاز به زمان دارد، تغییرات و اتفاقات جدید عرصه فرهنگ نیز زمان‌بر است و نباید توقع داشته باشیم در طول یک سال وضعیت شعر به نقطه دلخواه برسد.

عضو شورای سیاست‌گذاری هشتمین جشنواره شعر فجر افزود: در همین مدت کوتاه با تغییر رویکرد جشنواره بین‌المللی شعر فجر و انتخاب آقای عبدالجبار کاکایی، بسیاری از شاعران از این رویداد استقبال کردند اما به طور طبیعی هنوز عده‌ای بی‌اعتماد هستند و در برابر این تغییرات مقاومت می‌کنند و آن را تنها یک اقدام تبلیغاتی برای دولت می‌دانند اما همان‌طور که گفتم بسیاری از شاعران، اقبال مثبتی به این دوره نشان داده‌اند.

ستاد خبری هشتمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر