فقط اذهان بیمار می تواند چنین سناریو پردازی سر هم کند/ درخواست از دولت امریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم به همزمانی این تبلیغات گسترده با سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن و برگزاری اجلاس سالانه آیپک که مهم ترین دستور کار آن انحراف توجه از مسئله اصلی خاورمیانه و جلب توجه به مشکلات ساختگی و جعلی است، اشاره کرد و اظهار داشت: سال گذشته نیز اين لابی شکست خورده در جریان اجلاس سالانه خود تلاش گسترده و برنامه ریزی شده ای را برای تحمیل سیاست های خود بر ملت آمریکا و کنگره آن کشور انجام داده و به صراحت با هرگونه گفتگوی دیپلماتیک مخالفت کرده بود.



مرضیه افخم افزود: لابی مذکور پس از شکست خوردن در جلوگیری از آغاز گفتگوهای دیپلماتیک در موضوع هسته اي ، اکنون به صراحت اعلام کرده است بدنبال نابود کردن مذاکرات جاری و منحرف ساختن آن است.



سخنگوی وزارت خارجه کشورمان از دولت آمریکا خواست بجای توجه به تولیدات جعلی و مداوم دستگاه تبلیغاتی رژیم صهیونیستی و همراهی با آن در متهم کردن ایران و استفاده از الفاظ و لحن غیر دیپلماتیک و فرافکنی مشکلات خاورمیانه، به حل واقعی مسئله اصلی منطقه از طریق توقف جنگ افروزی، تروریسم دولتی، و اقدامات غیر انسانی علیه ملت مظلوم فلسطین بپردازد.

رژیم صهیونیستی اخیرا مدعی شده بود که یک کشتی حامل سلاح های ایران را توقیف کرده است.