به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی در قم به مناسبت حضرت زینب(س) و همچنین در آستانه آغاز سال جدید صبح امروز جمعه شانزدهم اسفندماه با حضور گسترده و قابل توجه مردم ورزش دوست قم برگزار شد.

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان قم در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: این همایش برای پانزدهمین بار در طول 6 سال گذشته در قم به انجام می رسد و نسبت به همایش‌های دوره های قبل با توجه به اینکه مسیر جدیدی برای آن در نظر گرفته شده بود از شور و هیجان خاصی برخوردار بود و شهروندان زیادی از بین قمی های علاقمند به ورزش در آن حضور داشتند و ما از این بابت وظیفه سنگینی را برای برگزاری بهتر نظیر چنین همایش هایی در دوره های بعد بر دوش خود احساس می کنیم.

سیدمهدی غیاثی در ادامه صحبت های خود، برگزاری همایش های بزرگ پیاده روی خانوادگی را یکی از گام های مهم این اداره کل در مسیر توسعه ورزش همگانی در قم عنوان کرد و افزود: این همایش قرار با استقبال بسیار خوبی به انجام رسید.

وی بیان داشت: این همایش در گرامیداشت میلاد فرخنده حضرت زینب(س) با همکاری اداره کل ورزش و جوانان، فدراسیون ورزش های همگانی، شهرداری، موسسه اعتباری کوثر و برخی از نهادهای دیگر در قم برگزارشد.

غیاثی مهم ترین هدف برگزاری پانزدهمین همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در شهر مقدس قم را ترویج ورزش همگانی، ارتقای سلامت جامعه، مشارکت و انجام کارگروهی و تقویت فعالیت های اجتماعی برشمرد و عنوان داشت: بسیار خوشحالیم که مردم هم پا به پای خدمتگزاران خود در اداره کل ورزش و جوانان در این همایش ها شرکت کرده و مایه دلگرمی ما را به وجود می آورند.

وی در ادامه از همکاری سایر دستگاه های دولتی و خصوصی استان در برگزاری این همایش تقدیر و سپاسگزاری کرد و یاد آور شد: پانزدهمین همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی استان قم با توجه به برگزاری در بلوار پیامبر اعظم (ص) که نخستین بلوار معنوی جهان اسلام به شمار می رود، با استقبال بیشتر و بهتر به صورت گسترده تری همراه بود.

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان قم همچنین در ارتباط با برپایی همایش های پیاده روی خانوادگی در قم، یاد آور شد: نخستین بار این همایش در خرداد سال 87 برگزار شد و در هر دوره برای برگزاری آن با کیفیت بهتر نسبت به دوره گذشته تلاش می کنیم.

یادآور می‌شود: پانزدهمین همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی استان قم به مسافت بیش از 10 کیلومتر از بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه(س) تا مسجد مقدس جمکران به مناسبت دهه کرامت در مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) با حضور پر تعداد شهروندان قمی برگزار شد.