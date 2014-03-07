به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته منتهی به 14 اسفندماه امسال، 79 هزار و 605 خریدار در 220 هزار و 730 دفعه به داد و ستد پرداختند. تعداد خریداران در قیاس با هفته پیش چهار درصد کاهش و دفعات معاملات 0.9 درصد افزایش داشت.

در هفته یاد شده، دو میلیارد و 29 میلیون سهم به ارزش 10 هزار و 492 میلیارد ریال به صورت خرد و بلوک انجام شد. حجم معاملات خرد و بلوک در مقایسه با هفته پیش 51 درصد و ارزش آن 82.8 درصد افزایش داشت.

این در حالی است که حجم معاملات این هفته 64.8 و ارزش آن 345.3 درصد رشد را در قیاس با مدت مشابه قبل تجربه کرد.

از ابتدای امسال، 179 میلیارد و 616 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 916 هزار و 86 میلیارد ریال دادوستد شده است. در این مدت، تعداد پنج میلیون و 599 هزار و 794 سرمایه گذار، در 16 میلیون و 544 هزار و 507 دفعه این تعداد سهام را خریداری کرده اند.

شاخص کل بورس اوراق بهادار در این هفته با کاهش 1.68 درصدی به 78 هزار و 447 واحد رسید.

بر این اساس، شاخص کل از ابتدای سال تا پایان این هفته، 38 هزار و 40 واحد رشد کرد تا بازدهی 106.2 درصدی را نصیب سرمایه گذاران کند.

شاخص شناور آزاد نیز به عدد 89 هزار و 569 واحد رسید که نسبت به هفته پیش 1.86 درصد کاهش داشت.

در عین حال شاخص صنعت در آخر هفته، بر روی عدد 65 هزار و 622 واحد ایستاد که در قیاس با هفته قبل، 2.30 درصد کاهش را نشان می داد. شاخص بازار اول در هفته گذشته با 2.42 درصد و شاخص بازار دوم با 0.16 درصد کاهش همراه شد.

در هفته منتهی به 14 اسفند ماه، تعداد 352 هزار و 26 برگه اوراق مشارکت به ارزش 352 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار معامله شد. این در حالی است که از ابتدای سال 9 میلیون و 989 هزار و 398 برگه اوراق مشارکت به ارزش 9 هزار و 993 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار خریداری شده است.