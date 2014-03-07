به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین هفته از رقابت های لیگ برتر بسکتبال کشور عصر پنجشنبه تیم های هفت الماس قزوین و فولاد ماهان اصفهان در ورزشکاه شهید بابایی قزوین در حضور بیش از دو هزار تماشاگر مشتاق به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه 60 بر 55 به سود اصفهانی‌ها به پایان رسید.

در این دیدار که از اهمیت زیادی برخوردار بود تیم هفت الماس قزوین فقط در کوارتر دوم توانست حریف خود را با نتیجه 16 بر 9 شکست دهد اما در سایر دقایق بازی تیم فولاد ماهان اصفهان بهتر از میزبان ظاهر شد و در کوارترهای اول، سوم و چهارم بترتیب با حساب 17 بر 13، کوارتر سوم 16 بر 9 و کوارتر چهارم هم با حساب 18 بر 17 پیروز شد تا بتواند از حیثیت بسکتبال اصفهان دفاع کند.



هفت الماس با پذیرش این شکست به رده چهارم جدول گروه الف سقوط کرد و نتوانست در جمع چهار تیم برتر کشور حاضر شود.



فولاد ماهان اصفهان هم با این برد و تفاضل گل بهتر نسبت به هفت الماس در رده سوم جای گرفت و در رده چهارم جای خود را تثبیت کرد.



