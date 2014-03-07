روحانیت پشتیبان نظام اسلامی است/ ضرورت مقابله با هنجارشکنی های فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در جلسه افتتاحیه هفتمین مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره) و آیت الله مشکینی، اظهار داشت: فلسفه تشکیل مجمع نمایندگان این بود که ارتباطی بین بدنه حوزه با بزرگان آن ایجاد شود؛ چرا که در پیام امام راحل(ره) نیز این جمله برجسته بود که «جامعه مدرسین با طلاب و فضلای انقلابی جلسه برگزار کند».

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط و گرفتاری ها، این امر میسر نبود که با 60 هزار نفر جلسه گذاشته شود و بهترین تدبیر اندیشیده شد که از طریق برگزاری انتخابات، نمایندگان منتخب با بزرگان حوزه و مراجع تقلید ارتباط دوسویه داشته باشند.

معاون جامعه و روحانیت جامعه مدرسین افزود: این مجمع پرخیر و برکت خواهد بود به شرطی که از ظرفیت ارزشمند جایگاه نمایندگی برای پیشبرد امور استفاده شود.

نمایندگان منتخب به تقویت بنیان های نظام بپردازند

آیت الله حسینی بوشهری تصریح کرد: نمایندگان منتخب باید از فضای فکری، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه آگاه باشند و با تدوین برنامه های مناسب به تقویت بنیان و ارکان نظام اسلامی بپردازند.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان منتخب می توانند ارتباط قوی با بزرگان حوزه برای استفاده از تجارب شخصی آنها داشته باشند، اظهار داشت: نمایندگان منتخب باید با فضلای برجسته حوزه ارتباط مستمری داشته باشند و از هم افزایی فکری و ظرفیت های آن ها برای پیشبرد اهداف حوزوی و استانی استفاده کنند.

تقسیم کار با فضلای برجسته حوزه انتخابیه

مدیر حوزه های علمیه تصریح کرد: نمایندگان منتخب نسبت به کسانی که هم ردیف آنها هستند تقسیم کار داشته باشند و از ظرفیت کاندیداهای دیگر و طلاب برجسته حوزه انتخابیه استفاده کنند.

آیت الله حسینی بوشهری افزود: نمایندگان طلاب باید برای ارتقای سطح دانش طلاب برنامه داشته باشند و با برگزاری جلسات استانی و دعوت از اساتید برجسته، خلاهای موجود در رابطه با مسائلی نظیر فرق ضاله، عرفان های کاذب، وهابیت و بصیرت سیاسی را در سطح نخبگان استان برطرف کنند.

وی تاکید کرد: نمایندگان منتخب باید دست طلابی که تازه وارد حوزه می شوند را بگیرند و این گونه نباشد هرکسی که وارد حوزه می شود تا 5 سال نداند حوزه چیست و چه جایگاهی دارد.

معاون جامعه و روحانیت جامعه مدرسین افزود: برگزاری جلسات منظم با اعضای حوزه انتخابیه، ارتباط با ائمه جمعه، نمایندگان ولی فقیه، نمایندگان خبرگان و مسئولان استانی می تواند موجب استفاده از ظرفیت امکانات استان در راستای مصالح طلاب باشد.

رمز موفقیت یک نماینده

آیت الله حسینی بوشهری یکی از رمزهای موفقیت یک نماینده را میزان وقت گذاری وی برای اعضای حوزه انتخابیه دانست و تصریح کرد: نمایندگان منتخب برای برنامه های حوزه، برنامه تدوین کنند و با معاونت های حوزه می توانند همکاری خوبی داشته باشند تا با همدلی و انسجام، این بار سترگ و سنگین حوزوی را به نقطه مطلوبی برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: برگزیده شدن 202 نماینده منتخب با انگیزه و مسئولیت پذیر، مسئله کم اهمیتی نیست و آن ها خواهند توانست برنامه ها را اجرایی کنند.

باید با هنجارشکنی های فرهنگی به مقابله پرداخت

عضو خبرگان رهبری افزود: امروز هنجارشکنی‌های فرهنگی در کشور موج می‌زند و نمایندگان منتخب از ظرفیت حوزه و اساتید به نفع استان و شهرستان‌ها استفاده کنند و آنها را برای ارتقای فرهنگی و معنوی به مراکز آموزشی و دانشگاه ها اعزام کنید.

به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله حسینی بوشهری در پایان با بیان این که از ما به عنوان طلبه‌های حوزه انتظار می‌رود از نظام اسلامی پشتیبانی خوبی داشته باشیم، اظهار داشت: همه باید با همدلی و تلاش برای پپیشبرد اهداف تلاش کنیم و از طرف جامعه مدرسین نیز آمادگی همکاری با نمایندگان مجمع هفتم را اعلام می کنم.