سومین مدال آسیایی و جام جهانی را کسب خواهم کرد

هادی علیزاده پورنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بعد از اینکه از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان که شهریور ماه در کشور مجارستان به انجام رسید به ایران برگشتم به سبب مصدومیتی که داشتم پای خودم را عمل کردم.

وی ادامه داد: از آن زمان تا کنون که چیزی نزدیک به شش ماه می گذرد هنوز در هیچ میدانی کشتی نگرفته اند چون با کادر فنی تیم ملی کاملا هماهنگ بودم و در کنار استراحت و سپری کردن دوران نقاهت، با تمرینات سبک سعی کردم به آمادگی برسم.

دارنده مدال های رنگارنگ مسابقات آسیایی، جهانی و جام جهانی کشتی فرنگی افزود: در حال حاضر وضعیت خوبی دارم و در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی تمام سعی خود را به کار گرفته‌ام که انشاءالله یکی از نفرات حاضر در رقابت‌های آتی تیم ملی بزرگسالان باشم.

وی با بیان اینکه از امروز اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشور آغاز می شود، ابراز داشت: مرحله پنجم اردوی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان از امروز برای حضور در رقابت های آسیایی قزاقستان و جام جهانی تهران در خانه كشتی شماره یك تهران آغاز می‌شود و تا سه روز قبل از عید نیز ادامه می یابد.

علیزاده پورنیا خاطرنشان کرد: این اردو از صبح امروز آغاز می شود و من نیز در وزن 75 کیلوگرم به عنوان نماینده استان قم در این اردو حضور دارم، ضمن اینکه در این وزن دیگر علیزاده یعنی فرشاد از تهران هم حضور دارد و با وی برای موفقیت تیم ملی تلاش خواهیم کرد.

وی اذعان کرد: محمد بنا هدایت تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشورمان را برعهده دارد و ایرج اسفندیاری فر، رسول جزینی، سعید شیرزاد، بهروز حضرتی‌پور، محمدعلی چمیانی، مهرداد اسنفدیاری‌فر و بشیر معمار زاده به عنوان مربی به وی کمک می کنند.

دارنده مدال نقره رقابت های آسیایی و نقره مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی در سال 2013 عنوان داشت: مرحله چهارم اردوی آمادگی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان چهارشنبه هفتم اسفندماه به پایان رسیده بود و حالا همگی کشتی گیران مصمم هستند که در این مرحله جدی تر از مراحل قبل خود را آماده اعزام به رقابت های آسیایی و جام جهانی کشتی فرنگی کنند.

گفتنی است: هادی علیزاده پورنیا در اردیبهشت ماه امسال موفق شد در مسابقات قهرمانی آسیا در دهلی نو مدال نقره را بر گردن بیاویزد، ضمن اینکه این کشتی گیر در پیکارهای جام جهانی کشتی فرنگی که اسفند ماه سال 91 در تهران برگزار شد مقام نایب قهرمانی را کسب کرد.

لازم به ذکر است: علیزاده پورنیا مدال های طلا و نقره سال های 2012 و 2013 قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد و در همین سال ها در جام جهانی نیز طلا و نقره گرفته است.

