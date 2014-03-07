اولین دوره آموزش تشریفات بین الملل در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل ظهر جمعه در حاشیه برگزاری این دوره آموزشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ارتقاء بحث تشریفات رسمی و آشنایی با معاشرت های رسمی بین المللی برای مدیران استان از اهداف برگزاری این دوره بود.

یحیی نقی زاده افزود: با توجه به افزایش روزافزون تبادلات تجاری و فرهنگی استان با کشورهای دیگر، آموزش تشریفات و برخوردهای رسمی از سوی مدیران و هیئت های تجاری نیاز بود و این دوره در این راستا برگزار شد.

وی به اهمیت حضور مدیران و مسئولان هئیت های تجاری استان در کشورهای خارجی به عنوان نماینده کشور ایران اشاره کرد و یادآور شد: در این دیدارها افراد حاضر باید شخصیت ایرانی و یک کشور اسلامی را به نمایش بگذارند، بنابراین باید از اصول بین المللی معاشرت ها آگاه باشند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تمامی موارد مطرح در این کلاس ها را دارای اصول و قواعد روانشناسی و برپایه علمی و تجربی دانست و متذکر شد: علاوه بر نمایندگان استان در کشورهای خارجی این قواعد برای دیدارهای خارجی در داخل نیز کابرد دارد.

وی با بیان اینکه در این دوره آموزشی 35 نفر از مدیران مرتبط حضور داشتند، تاکید کرد: البته انتظار داشتیم که تمامی مدیران در این دوره ها که برای اولین بار برگزار می شد، حضور داشته و از مباحث آن در حوزه های مختلف بهره مند می شدند.

نقی زاده طول برگزاری این دوره آموزشی یک روزه عنوان کرد و بیان داشت: این دوره توسط استاد محمدعلی بیدار مغز که بیش از 30 سال نماینده ایران در کشورهای مختلف دنیا بوده است، تدریس می شود.

به گفته وی دوره آموزشی تشریفات علاوه بر مدیران استان، پیس از این برای کارکنان میراث فرهنگی و نیز هتل داران سرعین نیز برگزار شده تا نحوه برخورد با میهمانان خارجی فراگرفته شود.