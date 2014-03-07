مسئولان با گران کردن اجناس جیب مردم را خالی نکنند/ اختلاف بین سیاسیون باعث حاشیه رفتن سخنان رهبری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدباقر فرزانه ظهر جمعه در نماز باشکوه این هفته مشهد مقدس در جمع زائران و مجاوران رضوی اظهار کرد: یکی از عواملی که می تواند فرصت ضربه زدن به دشمن را بدهد به وجود آمدن اختلاف بین مسئولان کشور است.

امام جمعه موقت مشهد گفت: در 20 سال گذشته هرگاه مسئولی از حزب و گروهی بر روی کار آمده سعی می کنند دولت گذشته را دولت مخرب، ناکارآمد و سیاه معرفی کنند و تمام کسانی که در دولت گذشته مسئولیتی داشته اند را از دم درو می کنند و همه تلاششان هم این است که حداقل برای هشت سال آینده بتوانند قدرتشان را حفظ کنند.

حجت الاسلام فرزانه بیان کرد: از آن طرف هم آن کسانی که شکست خورده اند راست و دروغ، هی لیست می دهند که ما فلان کار را کرده ایم سیاه نمایی می کنند و همه تلاششان این است که دوباره به قدرت بر گردند نتیجه این می شود که دو رقیب در مقابل هم قرار گرفته و هر یک دیگری را آمریکایی معرفی می کند.

وی گفت: یعنی به نظر شما شورای نگهبان آمد آمریکایی به مردم معرفی کرد که یک طرف می گوید آن گروه ضد ولایت فقیه است و طرف دیگر می گوید آنها ضد ولایت هستند.

امام جمعه موقت مشهد تصریح کرد: به خدا قسم هیچ کدامشان به ولایت عمل نمی کنند و نتیجه این می شود که صبحت های رهبری به حاشیه رانده می شود و همه اینها فرصتی را برای رقصیدن دشمن ایجاد می کند و دشمن می گوید شما یکدیگر را بزنید ما هم هر دوی شما را می زنیم.

حجت الاسلام فرزانه خطاب به مسئولان گفت: آرامش و اطمینان و آسایش روح و جان ملت ایران را با گفتار و تخریب سیاسی بر هم نزنید آن وقت خواهید دید که این مردم خودشان همواره شعار مرگ بر آمریکا سر خواهند داد.

وی اظهار کرد: آن مطلبی که به عنوان واقعیت و غیر قابل انکار است، این است که دشمنان ملت و نظام ایران در کمین نشسته اند و از هر فرصتی برای ضربه زدن به انقلاب و ایران استفاده می کنند.

امام جمعه موقت مشهد با بیان اینکه عواملی وجود دارد که فرصتی هایی برای ضربه زدن دشمن به ملت و نظام ایران فراهم می کند، گفت: یکی از فرصتهایی که دشمن برای ضربه زدن به ما استفاده می کند، همین مشکلات معیشتی و اقتصادی است که باعث می شود مردک دهانش را باز کند بگوید با ایجاد مشکلات اقتصادی توانسته ایم ایران را پای میز مذاکره بنشانیم و البته باز خودشان هم در جای دیگری اعتراف می کنند که مشکلات اقتصادی کارآیی صد درصد را ندارد.

حجت الاسلام فرزانه افزود: لذا به گزینه حمله نظامی اشاره می کنند و این در حالی است که این گزینه سالها قبل از روی میز این طرف تر آمده است و باید به آنها گفت شما که قبلا این کار را کرده اید و الان قدرت نظامی ایران باعث وحشت شما شده است این گزینه نظامی چه چیزی است که مطرح می کنید.

وی اظهار کرد: آن چیزی که می تواند تحریم ها را بیشتر خنثی و بی اثر کند همان چیزی که مقام معظم رهبری به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح کرده اند.

امام جمعه مشهد افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی سیستم اقتصاد اسلامی که اگر همه قوا در شان قدرت و قوه خودشان عمل کنند و مردم همراه باشند و نخبگان هم کمک کنند اولین اثرش این است که نه تنها تحریم ها خنثی می شود بلکه اقتصاد ما شکوفا می شود.

حجت الاسلام فرزانه گفت: اقتصاد مقاومتی ببارد همه دانه های دل خاک کشورمان شکوفا خواهد شد و از سرزمین خشک یک سرزمین سر سبز خواهیم داشت.

وی بیان کرد: اگر اقتصاد مقاومتی عملی شود عدالت در کشور ایجاد خواهد شد و خون تازه به همه رگ ها رسانده خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی تاکید کرد: اگر اقتصاد مقاومتی اجرا شود آن گلوگاهی که گاهی می شنویم سه هزار میلیارد، گاهی می شنویم 9 هزار میلیارد و گاهی می شنویم یک آقایی بیش از 500 میلیون برای حق تغذیه اش گرفته که معلوم نیست این آقا چی می خورده است از بین خواهد رفت.

حجت الاسلام فرزانه گفت: من از مسئولان تقاضا دارم به جای اینکه با گران کردن اجناس دست در جیب مردم کنند جلوی این کارها را بگیرند هر چند که تلاشهایی می شود اما باید این تلاش ها سرعت بیشتر داشته باشد و خواهش من این است که به جای اینکه اول ارقام را اعلام کنند طرف را محاکمه و حتی اگر می خواهند اعدام کنند و هم زمان با آن رقم را اعلام کنند.

وی افزود: کم نداریم جوانانی که دغدغه معیشتی دارند یا اگر یک خانواده ای مصیبتی بر او وارد شود دغدغه کفن و دفن دارند و اینها چه مصیبتی است که بر مردم ما وارد شده هیچکدام از این مسائل در شان ایران اسلامی نیست، آقایان در قوای سه گانه همت کنند تا مشکلات برطرف شود.