فرهنگ شهادت مقاومت و پويايى جامعه را به‏ دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجي در خطبه هاي پر صلابت اين هفته جمعه چناران با اشاره به سالروز تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگرن گفت: ايثار و شهادت در شمار عالىترين مفاهيم الهى و حاصل متعالىترين ارزشهايى است كه مىتواند جامعه انسانى را به تكامل و تعالى برساند و والاترين بركات را به آن ببخشد، پيام و آرمان شهدا بهدليل عظمت مرتبه اى كه شهدا بدان دست يافته اند، عالىترين پيامها و از جنس پيام انبياء الهى است.
امام جمعه چناران افزود: شهدا، فرزانگان و برگزيدگان نسل خود بوده اند و اصلى ترين پيام آنها براى نسل امروز، پيمودن طريق الله، طريق عزت، آزادى و سعادت و سربلندى دنيا و آخرت است.
حجت الاسلام تاجی گفت: در شرايط كنونى كه با مسائلى نظير تغيير نسلها، نياز روزافزون نسل جوان به ارزشهاى متعالى اسلامى برای پيمودن مسير پيشرفت همهجانبه و تحقق تمدن عظيم اسلامى، تهاجم فرهنگى دشمنان و تلاش مذبوحانه ايادى داخلى آنان در جهت جدائى آينده سازان كشور از ارزشهاى والاى انقلاب اسلامى مواجه ايم، ترويج فرهنگ شهادت و ايثار به عنوان والاترين ميراث انقلاب اسلامى و هشت سال دفاع مقدس وظيفه اى است كه بر عهده همه دلسوزان نظام است.
وی بیان کرد: ترويج فرهنگ ايثار و شهادت از راههاى متعددى امكانپذير است كه انجام آنها در كنار مسؤوليت هدايتى بنياد شهيد عزم و اقدام عمومى مؤمنان و عاشقان فرهنگ شهادت را مىطلبد و جز اين نخواهد بود كه زنده نگاه داشتن ياد وراه شهيدان،عاشقانى از جنس همانها را مىطلبد.
امام جمعه چناران گفت: اگر ديروز به برکت فرهنگ جهاد وشهادت زنده شدیم و از زير بار استبداد و متجاوزين نجات يافتيم و جنگ گرم پايان گرفت بايد امروز به ياد داشته باشيم كه دشمن از بين نرفته و همچنان در دشمنى خود مصمم است.
حجت الاسلام تاجی افزود: دشمنى كه ديروز از مرزهاى جغرافيايى راه وطن ما را پيش گرفته بود، امروز از مرزهاى فكرى و فرهنگى در حال تجاوز و دشمنى است و الحق و الانصاف كه اين جنگ بسى خطرناكتر و جانكاه تر است، بايد در اين ميدان جنگ فرهنگى دستخالى و بىطرف نبود بايد هوشيار بود، حضور شهدا عامل يادآورنده و كمكى بر اين مهم است.
وی با اشاره به اظهارات يك عنصر فتنه در همايش فصلى اصلاح طلبان در همدان گفت: این اظهارات سخیف نشان می دهد، يك شتابزدگى در بازتوليد فتنه جديد وجود دارد، آنها صبر نمىكنند تا زمان استقرار آنها در مكانهاى جديد، طولانى شود.
امام جمعه چناران افزود: آنها از اعتدال به عنوان يك ماسك براى پيشبرد اهداف افراطىگرى خود در تخريب ارزشهاى نظام و انقلاب ترديد نمىكنند و از همه مهمتر پشت گرمی به پشتيبانى آمريكا هستند.
حجت الاسلام تاجی گفت: از زمانى كه كاخ سفيد و وزارت خارجه آمريكا رسماً از سران فتنه دفاع كرد و داغ ننگ و رسوايى را به پيشانى اهل فتنه زد، آنها مثل مارهايى كه در فصل يخبندان بودند و حالا گرمى و حرارتى ديده باشند شروع كرده اند به جنب و جوش و همان حرفهاى نخ نمای گذشته را كه در زير آوار خشم و فريادهاى ملت در قيام تاريخى 9 دى دفن شد، دوباره تكرار مىكنند.
وی بیان کرد: اين جريان در حال بازسازى روزنامه هاى زنجيره اى دولت اصلاحات است و شبكه اى كه بخش عظيمى از آن اكنون در رسانه هاى دشمن در اروپا و آمريكا خدمت مىكند.
امام جمعه چناران افزود: اين جريان به تقويت حضور در فضاى مجازى همت ويژهاى دارد و در صدد تست فضا و حساسيت سنجى مردم و مسؤولين در خصوص ارزشها و آرمانهاى انقلابى و اسلامى است اين جريان با اهانت به خداوند متعال در غير انسانى دانستن حكم قصاص بهنوعى رونمايى كرد و اين آغاز كار است.
حجت الاسلام تاجی در همین رابطه، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در جمع خبرگان ملت که فرمودند: در مسائل فرهنگی نمیتوان بی ملاحظهگی کرد گفت: در حوزه فرهنگی باید نگاهی معتدل و معقول و پرهیز از افراط و تفریط داشته باشیم، تجربه نیز در سه دهه گذشته نشان داده آنجایی که افراط و تفریط به کار رفته، آسیب جدی و جبران ناپذیری به بخش فرهنگ، مخصوصا فرهنگ دینی واردشده است.
وی با اشاره به اظهارات بی ادبانه و خارج از عرف بین المللی رئیس جمهور آمریکا در لابی صهیونیستها در رابطه با ایران گفت: در آستانه مذاكرات كارشناسي ايران و 1+5، آمريكائيها همچون هميشه به منظور تحريك رواني و ايجاد جو فشار عليه كشورمان اقدام به غبارآلود كردن فضاي تبليغاتي كرده و باراك اوباما رئيسجمهور آمريكا اظهارات كهنه و نخ نما شده خود را مبني بر اينكه "آمريكا هنوز هم گزينه نظامي عليه ايران را روي ميز دارد" تكرار كرد.
امام جمعه چناران گفت: باراک اوباما كه اين روزها بيش از پيش تحت فشار شديد رژيم صهيونيستي و لابي صهيونيستها در آمريكا (آيپك) قرار دارد با سخنان شعارگونه خود كه ناشي از توهم وي درباره ايران است، سعي كرد فضاي رسانهاي را به دست بگيرد، غافل از اينكه اين قبيل سخنان،علاوه بر آنكه بر تحت فشار بودن رئيسجمهور آمريكا صحه ميگذارد، باعث افزايش بدبيني و نفرت ملت ايران عليه سردمداران كاخ سفيد شده و نميتواند اهداف شوم آمريكائيها را برآورده سازد.
حجت الاسلام تاجی با اشاره به ادعای رژیم صهیونیستی مبنی برکشف محموله تسليحاتي ایران برای غزه گفت: تسليحات مورد ادعاي رژيم اسرائيل که تصاوير آن به نمايش درآمده است، ساخت ايران نيست بلکه توسط نيروهاي مسلح سوريه ساخته شده که اين مسأله، نشان ميدهد "بشار اسد" رئيس جمهور اين کشور، به رغم فشارهاي جهاني و خيانت برخي اعراب و حتي فلسطينيان، همچنان به حمايت از مقاومت اسلامي ادامه ميدهد.
وي افزود: از نکات مورد توجه و مانور همزمان و هدايتشده رسانههاي اسرائيلي و غربي بر روي توقيف اين کشتي، فيلمي است که از اين عمليات منتشر شده و در انتهاي آن گرافيکي تهيه شده است که مسير حرکت اين کشتي و نحوه ارسال آن به غزه و دامنه پوشش راکتهاي فوق را به تصوير کشيده است که از برنامهاي منسجم و طراحيشده براي ايجاد هجمه سنگين رسانهاي برضد ايران حکايت دارد.
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