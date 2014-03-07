احداث دهكده سلامت ميانكاله بهشهر در دستور كار است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علي مقيمي پیش از ظهر جمعه در آيين كلنگ زني تله كابين بهشهر افزود: اين دهكده سلامت در مساحت 50 هكتار از پناهگاه حيات وحش ميانكاله در آينده اجرايي مي شود كه مي تواند رونق بخش مسائل زيست محيطي و گردشگري محيط زيست باشد.

وي همچنين با اشاره به كلنگ زني تله كابين در بهشهر اظهار داشت: تحقق يافتن ساخت تله كابين در بهشهر، مطالبه 17 ساله امام جمعه بهشهر و مردم اين شهرستان بود كه با درايت و همكاري و همفكري عملياتي شد تا بالندگي و اميد در جامعه تزريق شود.

مقيمي يادآور شد: در روال عادي خود اين تله كابين بايد در زمان 18 ماهه به بهره برداري برسد كه خوشبختانه با همكاري همه جانبه سرمايه گذار و سرمايه 800 ميليارد ريالي تحقق خواهد يافت.

وي ادامه داد: در حوزه گردشگري با همت و تلاش همه جانبه وارد شده ايم تا با عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي كه از دغدغه هاي رهبري است در كنار گردشگري و زير ساختهاي اين حوزه به بالندگي همه جانبه دست يابيم.

مقيمي گفت: با همت استاني و همكاري و مساعي مسئولان استاني مي توانيم اين پروژه تله كابين بهشهر را 13 ماهه تحويل دهيم.

امام جمعه بهشهر و نماينده مردم مازندران در خبرگان رهبري نيز در سخناني اظهار داشت: ساخت تله كابين از مطابات به حق مردم بوده است كه خوشبختانه با فوريت در دستور كار قرار گرفته است و اميدواريم بركات و خيرات به همراه داشته باشد.

آيت الله سيد صابر جباري افزود: شهرستان بهشهر به دليل مذهبي بودن و توريستي و گردشگري داراي شرايط خاصي است كه خوشبختانه با رعايت همه موازين در مسير درست و الهي در حال حركت و پيشرفت است.

وي گفت: مازندران ديار و سرزمين شيعيان علوي و پناهگاه خاندان اهل بيت(ع) بوده است و لذا هر خدمتي كه در اين سرزمين ارائه شود خدمت به امام عصر و امام زمان(عج) است و بايد با دقت و براساس موازين الهي باشد.

آيت الله جباري افزود: اميدواريم ساخت تله كابين در بهشهر نيز علاوه بر رشد گردشگري و اقتصادي در زمينه اشتغال و بالندگي شهرستان نيز تاثير گذار بوده و گردشگري شهرستان را به درستي براي مردم و مسافران و توريست ها بشناساند.