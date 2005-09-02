حجم تخليه و بارگيري كالا در بندر امام از مرز 5/12 ميليون تن گذشت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مدير كل بنادر و كشتيراني استان خوزستان با بيان مطلب فوق گفت: طي پنج ماهه اول سال جاري بيش از هشت ميليون تن كالاي غير نفتي در اين بندر تخليه و بارگيري شده است كه افزايش يازده درصدي را نشان مي دهد.

جليل اسلامي مدير كل بنادر و كشتيراني خوزستان اضافه كرد: از اين ميزان بيش از 5 ميليون و 700هزار تن تخليه غير نفتي و دو ميليون و 400 هزار تن بارگيري كالاي غير نفتي در بندر امام صورت گرفته است كه در هر دو بخش ميزان رشد يازده درصد بوده است.

وي ميزان كل تخليه و بارگيري مواد نفتي را در 5 ماه گذشته چهار ميليون و 350 هزار تن با كاهش 25 درصدي اعلام كرد و گفت: در بخش بارگيري اين مواد سه ميليون و 770 هزار تن و تخليه 580 هزار تن عمليات بندري انجام شده است.

اسلامي همچنين از رشد 26 درصدي ورود كشتي هاي تجاري به بندر امام خبر داد و افزود: در اين مدت 472 كشتي تجاري وارد اين بندر شده اند تعداد كاميون هاي تردد كننده در بندر امام خميني بيش از 247 هزار تن با 32 درصد رشد با تناژ چهارميليون و 880 هزار تن و با رشد 49 درصدي بوده است.

مدير كل بنادر و كشتيراني خوزستان در پايان ميزان واگن هاي حامل بار در بندر امام را در پنج ماهه اول امسال 21 هزار و 700 دستگاه و با تناژ بيش از يك ميليون و دويست هزار تن اعلام كرد.