اسفندیار چهاربند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: طرح تخصیص بودجه براساس تعداد معلم، دانش آموز و کلاس درس در مراحل مقدماتی است. آنچه که مشخص شده آن است که این طرح نیازمند تدوین آیین نامه های بودجه ای است که بخشی از آن باید در آموزش و پرورش و بخشی در هیات دولت تدوین و سپس ابلاغ شود.

وی درباره اینکه آیا قرار است بودجه سرانه ای مدارس در اختیار مدیران مدارس قرار گیرد، افزود: براساس طرح مقدماتی که هنوز هم نهایی نشده این بودجه به هیچ وجه در اختیار مدیر مدرسه قرار نمی گیرد، بلکه در اختیار مدیران مناطق است و مدیر منطقه بودجه هر مدرسه را به مدیر اعلام می کند و سپس اوراق و اسناد مالی در اختیار اداره منطقه قرار می گیرد.

به گفته چهاربند، در اين مرحله هر مديري مدرسه ای كه بتواند با استفاده از روشهای مديريتی و صرفه جويی های لازم از ميزان مخارج كم كند، بسته به سقف اعتبار در نظر گرفته شده یارانه ای دريافت می كند كه در زمينه هزينه كردن آن استقلال نسبی دارد

وی با بیان اینکه اجرایی شدن این طرح نیازمند استقرار نظام های اطلاعات نیروی انسانی و مالی رایانه ای است، تصریح کرد: باز هم تاکید می کنم ، این در حد طرح ابتدایی است و هنوز برای تخصیص بودجه به مدارس ابلاغ و یا نهایی نشده است و باید آیین نامه های لازم آن در آموزش و پرورش و هیات دولت تدوین شود.

چهاربند همچنین درباره پرداخت حق التدریس معلمان شهر تهران و پاداش پایان خدمت بازنشستگان نیز توضیح داد: پرداخت تمامی مطالبات معلمان و فرهنگیان همانند سایر کارمندان دولت با تخصیص اعتبار انجام می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: برای پرداخت حق التدریس ها و پاداش پایان خدمت بازنشستگان به 157 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که مربوط به بودجه 92 است و در حال حاضر پیگیر تخصیص آن هستیم.

وی درباره پرداخت عیدی و حقوق اسفند ماه معلمان نیز گفت: عیدی فرهنگیان شهر تهران در بهمن ماه به حسابشان واریز شده است و آخرین حقوق فرهنگیان در سال 92 نیز شنبه هفته جاری پرداخت شد.