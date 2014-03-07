اولین آزمون مقطع دکترا در غرب مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، برای اولین بار آزمون دکترای دولتی غرب مازندران صبح جمعه با حضور نزدیک به دو هزار نفر داوطلب در چالوس برگزار شد.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از این آزمون در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آزمون بسیار خوبی را شاهد بودیم و تلاش مسوولان برگزاری بویژه رییس و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در ایجاد فضای آرام و مناسب برای این آزمون قابل تقدیر است.

قاسم احمدی با بیان اینکه معمولا داوطلبان آزمون دکترا توقعات خاصی برای برگزاری خوب این آزمون دارند افزود: طی بررسی و صحبتی که با داوطلبان داشتم می توانیم بگوییم که داوطلبان رضایت صد درصدی را از محل آزمون و روند برگزاری آن داشتند و این نشان می دهد که غرب استان و شهرستان چالوس توان برگزاری آزمون های اینچنینی را دارد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اولین باری است که این آزمون در منطقه غرب استان برگزار می‌شود و داوطلبان مسیر طولانی به شهرهای شرق استان را طی نکردند و در همین رابطه لازم می دانم از رییس سازمان سنجش که این ظرفیت را در منطقه غرب استان دیدند و با میزبانی چالوس موافقت کردند صمیمانه تقدیر کنم.

احمدی با اشاره به ضرورت برگزاری آزمون های دیگر مقاطع در غرب مازندران گفت: در صددیم تا سال آینده آزمون نظام مهندسی را نیز در غرب استان برگزار کنیم.

فرماندار شهرستان چالوس نیز در حاشیه این بازدید در گفتگو با مهر گفت: پس از سال‌ها آرزوی جوانان مستعد و داوطلبان ارتقاء تحصیلات در آزمون دکترا در غرب استان به جهت برگزاری این آزمون در همین منطقه تحقق یافت و امروز شاهد میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس از این رویداد مهم آموزشی هستیم.

محمدناصر زندی افزود: در سالهای گذشته داوطلبان غرب استان مسافت زیادی را تا مرکز استان و دیگر شهرهای شرق مازندران طی می‌کردند که این مسافت خود با خطرات و استرس نیز همراه بود، اما امروز می بینیم که داوطلبان ضمن اینکه مسافت کمی را از غربی‌ترین نقطه استان تا شهرستان چالوس طی‌کردند، در کمال آرامش و بدور از استرس قرار دارند.

وی با تقدیر از دولت و وزارت علوم، سازمان سنجش و همچنین همکاری صمیمانه و مجدانه دکتر احمدی نماینده پرتلاش مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: از آنجا که دانشگاه آزاداسلامی واحد چالوس سابقه برگزاری آزمون های متعددی را داشت، امروز نیز تحت مدیریت بسیار خوب دکتر سام ریاست این واحد دانشگاهی شاهد برگزاری بسیار مطلوب و راضی کننده این آزمون هستیم که نویدبخش روزهای خوبی در عرصه آموزش شهرستان و منطقه غرب مازندران می باشد که لازم میدانم از همه آنها که بانی این حرکت بسیار مهم شدند تقدیر ویژه بعمل آورم.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس نیز با اشاره تعداد شرکت کنندگان در این آزمون گفت: 1980 داوطلب از غرب مازندران در این آزمون شرکت کردند که از این تعداد بیش از 800 داوطلب زن و بیش از 1000 داوطلب مرد می باشند.

دکتر مرتضی سام دلیری با قدردانی از پیگیری های نماینده نوشهر و چالوس و کلاردشت در مجلس در برگزاری این آزمون در چالوس افزود: برگزاری آزمون دکترای دولتی که برای اولین بار در غرب مازندران برگزار می شود علاوه بر صرفه جویی در وقت و هزینه داوطلبان به جهت طی کردن مسافت طولانی به شرق استان، از بروز خطرات و اتفاقاتی که بعضا در این مسیر طولانی داوطلبان را تهدید می کرد جلوگیری بعمل آورده و امروز شاهدیم که داوطلبان از دورترین نقطه غرب استان نهایتا با طی مسافت 50 دقیقه خود را به محل آزمون رساندند.

وی با بیان اینکه آزمون کارشناسی ارشد نیز دوهفته گذشته در این واحد دانشگاهی برگزار شده بود اظهارداشت: طبق نظر مسوولین وزارت علوم این آزمون با درجه عملکرد بسیار عالی برگزار شد که جای خرسندی است.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در ادامه از تصویب رشته حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد در این واحد دانشگاهی خبر داد و گفت: بیش از دو سال پیگیری و مخالفت دائمی وزارت علوم مبنی بر دارا بودن مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، با همت و پیگیری دکتر قاسم احمدی که شخصا دو مرحله بدین منظور به اتفاق اینجانب در وزارت علوم حضور یافتند این امر محقق گردید و ایشان توانستند ریاست دانشگاه آزاد و مسوولین وزارت علوم را متقاعد کنند که این مقطع به دانشگاه واحد چالوس که تنهاواحد جامع استانهای مازندران، گیلان و گلستان است اضافه شود.