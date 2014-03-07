شهدای گيلان مفاخر بزرگ استان هستند/ در معرفی مفاخر نبايد عينک سياسي زد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفي ظهر جمعه در نخستين نشست هم انديشي برگزاري همايش تجليل از مفاخر و مشاهير گيلان که با حضور معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهموری برگزار شد، افزود: همايش تجليل از مفاخر و مشاهير گيلان مي تواند شروع ماندگاري در شناساندن تاريخ پر افتخار ايراني و اسلامي اين ديار باشد.

وی با تاکيد بر اينکه بايد همه به توسعه استان و کشور کمک کنند، اظهار داشت: رويکرد دولت تدبير و اميد رفع عقب ماندگي هاي کشور در بخش هاي مختلف است و در اين همايش مي توان با شناسايي مشاهير گيلاني از ظرفیت هاي آنها برای توسعه همه جانبه استان بهره برد.

استاندار گیلان ادامه داد: توجه به مفاخر و مشاهير همواره ارزشمند است و اين همايش بزرگ با رويکرد گيلاني، ايراني و اسلامي مي تواند شروع ماندگاري در شناساندن تاريخ پرافتخار گيلان باشد.

وی افزود: ارج گذاري و تکريم نخبگان، فرهيختگان و بزرگان گيلان و معرفي آثار آنها به جامعه و پژوهشگران، آشنايي و شناساندن چهره هاي برجسته و مفاخر استان در همه عرصه ها، فراهم سازی بستري مناسب براي برقراري ارتباط و تعامل بين مفاخر استان و ايجاد انگيزه و ترغيب و الگوسازي براي جوانان، مقابله با تهاجم فرهنگي و تقويت روحيه ابتکار از جمله مهمترين اهداف برپايي اين همايش است.

نجفي اظهار داشت: رسيدن به اين اهداف مهم نيازمند کمک همه مسئولان، مردم، فرهيختگان و دلسوزان و گيلان دوستان است.

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوری نیز در اين نشست با بيان اينکه براي شناسايي چهره ها و مفاخر، نبايد عينک سياسي زد، گفت: استان هاي کشور بايد تلاش کنند ظرفيت هاي خود را بشناسند و در توسعه و پيشرفت كشور از آن استفاده کنند.

محمد باقر نوبخت افزود: تنها به شناسايي، تکريم و تجليل از مفاخر نبايد اکتفا شود و بلکه باید از آنها برای توسعه همه جانبه بهره برد.

وی اظهار داشت: امروز ايران اسلامي در رقابت و رفاقت‌هاي جهاني كه گاهي به تخاصم تبديل شده است راهي جز توجه به ظرفيت‌هاي دروني ندارد .

نوبخت با اشاره به سياست اقتصاد مقاومتي ادامه داد: در اقتصاد مقاومتي باید به ظرفيت‌هاي دروني فکر کرد و تجليل از مفاخر ملي و استاني نيز در همين راستا انجام می شود.

همچنین حسن تامینی، رئيس مجمع نمايندگان گيلان در مجلس شوراي اسلامي گفت: گيلان داراي متخصصان و فرهيختگان بسياري است که آمادگی دارند در خارج از استان از هر فرصتي براي خدمت به مردم و توسعه گيلان استفاده کنند.

رضا جمشيدي، دبير اجرايي همايش تجليل از مفاخر و مشاهير گيلان نیز از برگزاری اين همايش در سال 94 برگزار خبر داد.