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۱۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۰۸

استاندار گيلان:

شهدای گيلان مفاخر بزرگ استان هستند/ در معرفی مفاخر نبايد عينک سياسي زد

شهدای گيلان مفاخر بزرگ استان هستند/ در معرفی مفاخر نبايد عينک سياسي زد

رشت – خبرگزاری مهر: استاندار گيلان گفت: سرداران و هشت هزار شهيد گيلاني که در راه صيانت و حفاظت از کشور جان خود را تقديم کردند، مفاخر بزرگ اين استان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفي ظهر جمعه در نخستين نشست هم انديشي برگزاري همايش تجليل از مفاخر و مشاهير گيلان که با حضور معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهموری برگزار شد، افزود: همايش تجليل از مفاخر و مشاهير گيلان مي تواند شروع ماندگاري در شناساندن تاريخ پر افتخار ايراني و اسلامي اين ديار باشد.

وی با تاکيد بر اينکه بايد همه به توسعه استان و کشور کمک کنند، اظهار داشت: رويکرد دولت تدبير و اميد رفع عقب ماندگي هاي کشور در بخش هاي مختلف است و در اين همايش مي توان با شناسايي مشاهير گيلاني از ظرفیت هاي آنها برای توسعه همه جانبه استان بهره برد.

استاندار گیلان ادامه داد: توجه به مفاخر و مشاهير همواره ارزشمند است و اين همايش بزرگ با رويکرد گيلاني، ايراني و اسلامي مي تواند شروع ماندگاري در شناساندن تاريخ پرافتخار گيلان باشد.

وی افزود: ارج گذاري و تکريم نخبگان، فرهيختگان و بزرگان گيلان و معرفي آثار آنها به جامعه و پژوهشگران، آشنايي و شناساندن چهره هاي برجسته و مفاخر استان در همه عرصه ها، فراهم سازی بستري مناسب براي برقراري ارتباط و تعامل بين مفاخر استان و ايجاد انگيزه و ترغيب و الگوسازي براي جوانان، مقابله با تهاجم فرهنگي و تقويت روحيه ابتکار از جمله مهمترين اهداف برپايي اين همايش است.

نجفي اظهار داشت: رسيدن به اين اهداف مهم نيازمند کمک همه مسئولان، مردم، فرهيختگان و دلسوزان و گيلان دوستان است.

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوری نیز در اين نشست  با بيان اينکه براي شناسايي چهره ها و مفاخر، نبايد عينک سياسي زد، گفت: استان هاي کشور بايد تلاش کنند ظرفيت هاي خود را بشناسند و در توسعه و پيشرفت كشور از آن استفاده کنند.

محمد باقر نوبخت افزود: تنها به شناسايي، تکريم و تجليل از مفاخر نبايد اکتفا شود و بلکه باید از آنها برای توسعه همه جانبه بهره برد.

وی اظهار داشت: امروز ايران اسلامي در رقابت و رفاقت‌هاي جهاني كه  گاهي به تخاصم تبديل شده است راهي جز توجه به ظرفيت‌هاي دروني ندارد .

نوبخت با اشاره به سياست اقتصاد مقاومتي ادامه داد: در اقتصاد مقاومتي باید به ظرفيت‌هاي دروني فکر کرد و تجليل از مفاخر ملي و استاني نيز در همين راستا انجام می شود.

همچنین حسن تامینی، رئيس مجمع نمايندگان گيلان در مجلس شوراي اسلامي گفت: گيلان داراي متخصصان و فرهيختگان بسياري است  که آمادگی دارند در خارج از استان از هر فرصتي براي خدمت به مردم و توسعه گيلان استفاده کنند.

رضا جمشيدي، دبير اجرايي همايش تجليل از مفاخر و مشاهير گيلان نیز از برگزاری اين همايش در سال 94 برگزار خبر داد.

 

کد مطلب 2251116

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