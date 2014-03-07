رونمایی از 5 خودروی ژاپنی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی سفر مقامات ژاپنی به ایران و دیدار با مقامات بلندپایه کشورمان، 5 خودروی ژاپنی یکشنبه هفته آینده با حضور مقامات ایرانی و ژاپنی در ایران رونمایی می شود، ضمن اینکه پیش فروش خودروهای لگاسی، فارستر، xv و out back مدل 2014 در تهران آغاز شده است.

صدیقه ضیایی، قائم مقام نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش سوبارو در ایران، گفت: پیش از این، مشكلاتي بر سر راه ورود خودروهای سوبارو در کشور وجود داشت که هم اکنون با برطرف شدن آنها، شرایط فراهم شده است، در حالیکه تا پیش از این، علیرغم واردات این خودروها، امکان عرضه آنها فراهم نبود.

وی افزود: این خودروها ویژه طبقه خاصی از جامعه تولید می شود و این شرکت با هدف حفظ کیفیت و ایمنی، تولیدی محدود و کمتر از یک میلیون خودرو در سال دارد.

ضیایی در خصوص کیفیت خدمات پس از فروش این خودرو، اظهار داشت: یکی از ویژگی های ممتاز خودروهای سوبارو که نهایت رضایت را برای مشتریان آن فراهم کرده، موضوع خدمات پس از فروش است، ضمن اینکه هم اكنون تعميرگاه مركزي این شرکت در تهران افتتاح شده و ارائه خدمات خود را به مشتريان آغاز کرده است.

وی اظهار داشت: در نظر داريم تا با اجرای استانداردهای سوبارو در ایران، خدمات پس از فروش را متحول کنیم، بنابراین با توجه به استانداردهای بالای این خودروساز ژاپنی در جذب نماینده بسیار سخت گیر خواهیم بود، همچنین سیف خودرو در حال پذیرش نمایندگی جدید در سراسر کشور است.

ضیایی افزود: به هرحال خریداران سوبارو نگران خدمات پس از فروش نباشند، زيرا سیاست این مجموعه در بخش خدمات پس از فروش این است که تمام مشتریان سوبارو VIP به شمار روند و در هر کجا از کشور که با مشکلی مواجه شوند، می توانند خدمات پس از فروش را به نحو مطلوبی دریافت کنند.

وی اظهار داشت: مشتریان مي توانند با تعميرگاه مركزي سیف خودرو نماینده انحصاری سوبارو ژاپن تماس بگيرند تا از نحوه دريافت خدمات سوبارو در شهر خود مطلع شوند. البته ما مدعی هستیم تمام خودروهای شرکت سوبارو تا 5 سال نیاز به تعميرات اساسي ندارد. دلیل اصلی ارائه خدمات پس از فروش 6 ساله یا 100هزار کیلومتر برای این خودروها، اطمینان کامل به کیفیت فوق العاده محصولات است.

ضیایی در خصوص ویژگی های خودروهای سوبارو ژاپن گفت: این خودروها با استفاده از طرح افقي موتور باکسر، تعــادل را با قدرت و کــارایي ترکيب کرده؛ به طوري که هر خودرو به يک موتور با کسري، مجهزشده است. اين موتور همانند حرکت دست‌هاي ورزشکاران بوکس به گونه اي عمل مي کند که به آن اجازه مي دهد با محور سيستم انتقال نيرو يکي شده و بالاترين نيروي ممکن را منتقل کند. سطح مقطع پائين موتور سوبارو سبب ايجاد مرکز ثقل پایينتري نسبت به اتومبيلهاي ديگر ايجادمی کند و اين باعث فرمانپذيري سريع، چسبندگي به سطح جاده و اعتماد بيشتر در پيچ ها و سرعت بالا مي شود.

وی اظهارداشت: کليه خودروهاي ساخت سوبارو به سيستم AWD مجهز هستند، همچنین با هدف کاهش آسیب و حفظ جان سرنشینان تمام محصولات سوبارو از 10 ایربگ برخوردار هستند.

ضیایی گفت: مدل‌های 2014 شامل لگاسی، فارستر، ایکس وی و اوت بک از 148 تا 199 میلیون تومان قیمت دارند که 45 درصد آن زمان عقد قرارداد، 30 درصد یک ماه بعد و 25 درصد زمان تحویل صد روزه دریافت می شود.