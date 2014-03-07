نظام جمهوری اسلامی ایران مدیون خون شهدا و صبر خانواده های آنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابوالقاسم میراحمدی در خطبه های نماز سیاسی عبادی جمعه این هفته شهرستان قدس، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: اگر مردم در سالی که گذشت دچار کمبودی شدند به دلیل مشکلات اقتصادی است که کشور و حتی دنیا با آن روبرو هستند، اما با مطرح شدن طرح اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب و اجرای صحیح آن، امیدواریم که مشکلات هرچه زودتر برطرف شود، تحریم های اقتصادی دشمنان نیز هیچ تاثیری بر اقتصاد کشور نخواهد داشت.

حجت الاسلام میراحمدی ادامه داد: بدلیل کمبود بودجه و اعتبارات دولتی، تکمیل پروژه تقاطع غیرهمسطح از سال 89 تاکنون نیمه تمام مانده بود که با تدبیر مسئولان شهرستان و همکاری شورای شهر و شهردار فعلی اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال به صورت قرض الحسنه به این پروژه تزریق شد.

افتتاح لاین خروجی تقاطع غیرهمسطح قدس در اولین روز هفته آتی

وی بیان کرد: با اختصاص این مبلغ کارگاه عمرانی پروژه فعال شد و عملیات ساخت پل سرعت گرفت، روز شنبه مصادف با 17 اسفند ماه لاین خروجی این پروژه که از شهرقدس به سوی تهران است با حضور مسئولان شهرستان افتتاح خواهد شد تا مقداری از بار ترافیکی خروج از شهر کاهش یابد، البته مشکل در اصل به دست خود شما مردم حل شد زیرا بودجه شهرداری از محل پرداخت عوارض و مالیات های شهروندان تامین می شود.

نماینده ولی فقیه در قدس در ادامه با اشاره به مناسبت های هفته جاری و آتی گفت: امروز مصادف با ولادت حضرت زینب( س) است که بعنوان روز پرستار و مهرورز نامگذاری شده و دلیل این نامگذاری نیز این است که آن بانوی گرانقدر در حادثه کربلا پرستار بردارزاده خود امام سجاد( ع) بوده است، این افتخاری برای همه پرستاران بویژه بانوان است که چنین روز عظیمی به نام آنها شده است و برای قدردانی باید خدمات صادقانه و یکسان به همه بیماران داشته باشند.

نظام جمهوری اسلامی ایران به شهدا و خانواده های معظم آنان مدیون است

خطیب نماز جمعه شهرستان قدس ادامه داد: همچنین روز پنجشنبه مصادف است با تاسیس بنیاد شهید به دستور امام خمینی( ره)، تشکیل این بنیاد یکی دیگر از کارهای ارزشمند بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی بود، اگر این نهاد تاسیس نمی شد خانواده های شهدا ساماندهی نمی شد و موجب می شد دینی که این افراد برگردن نظام و ما دارند ادا نشود.

وی اظهار داشت: هر کاری که برای خانواده های شهدا انجام شود به میزان ثروت عظیمی که از دست داده اند نخواهد شد، زیرا بزرگترین ثروت هر خانواده ای فرزندان و اعضای خانواده هستند و این عزیزان جوانان خود را در راه انقلاب و کشور هدید کردند تا اکنون ایران اسلامی در آرامش باشد، نباید این افراد را فراموش کرد و باید این روزها و این افراد را ارج نهاد.