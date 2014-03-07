به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سیف الله یعقوبی ظهر امروز با بیان این مطلب در خطبه های نمازجمعه شهرضا اظهارداشت: اهل تقوا در تمامی امور زندگی دنیوی و اخروی مورد حمایت و عنایت خداوند هستند و بر همین اساس باید رعایت این اصل مهم را در تمامی ارکان زندگی در دستور کار قرار دهیم.

وی ادامه داد: خدمت رسانی به اقشار مستضعف از مهم‌ترین ویژگی‌های اهل تقوا است وایام پایانی سال به عنوان یک فرصت مناسب برای ارائه کمک‌های نقدی و غیرنقدی به مستمندان به شمار می رود.

امام جمعه شهرضا با اشاره به اینکه اجرای امر به معروف زبانی باید مبتنی بر رعایت اصول اخلاقی اجرایی شود، بیان داشت: با وجود اینکه انجام امر به معروف و نهی از منکر جزو واجبات الهی مطرح است اما در این حوزه باید مبتنی بر اخلاق گرایی و با اعمال روش های مناسب با شخصیت افراد اقدام کنیم تا زمینه دست یابی به نتیجه مطلوب محقق شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد قابل توجهی از خانواده ها در تامین نیازهای اساسی با مشکلات مالی مواجه هستند،بیان داشت:در وضعیتی که به طور مثال در سطح جامعه شاهد ریخت و پاش های بی دلیل در سطح مجالس ختم هستیم باید نسبت به فرهنگ سازی مناسب در جهت هدایت این هزینه‌های بی‌دلیل به سمت انجام امور خیر و حل مشکلات اقشار نیازمند اقدام کنیم.

یعقوبی در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به لزوم توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت جهاد همگانی در راستای توسعه فضای سبز کشور گفت: تاکید رهبر معظم انقلاب درخصوص لزوم اهتمام هر ایرانی به کاشت درخت موضوع مهمی است که به افزایش و توسعه فضای سبز کمک قابل توجهی می کند.

وی اضافه کرد: نامگذاری روز ولادت حضرت زینب(س) به عنوان روز پرستار حاکی از عمق ایثار و فداکاری در این قشر تلاش گر جامعه است و باید سپاس گزار زحمات و از خودگذشتگی های این انسان های والامقام باشیم.

امام جمعه شهرضا با اشاره به اینکه 19 اسفندماه یاد آور روز شهادت یکی از برترین فرزندان شهرضا در عرصه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است،اذعان داشت: سردار شهید حاج محمد ابراهیم همت از برترین جوانان تاریخ شهرضا است که با رشادت و ایثارگری بی نظیر در عرصه مبارزات قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و سپس در سنگر دفاع از میهن اسلامی در سطح فرماندهی لشکر حضرت محمد (ص) به یک الگوی برجسته بین المللی تبدیل شده است و باید از حیات پرثمر این شخصیت آسمانی بهره گیری لازم را داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه رعایت حریم اصول اسلامی و مبانی اعتقادی جامعه باید به شکل جدی از سوی روزنامه نگاران و اصحاب خبر مد نظر قرار بگیرد،تصریح کرد: در حال حاضر ایران به عنوان یک رکن مهم و تاثیر گزار در معادلات بین المللی مطرح است و اذعان جهانیان در خصوص اهمیت ورود ایران جهت حل مشکلات سوریه مصداق بارز این حقیقت بزرگ است.