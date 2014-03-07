سرانه جنگلي در استان همدان 200 متر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا همتي در سخنان پيش از خطبه نمازجمعه شهر همدان اظهار داشت: هفته منابع طبيعي از 15 اسفند ماه جاری شروع شده و به همين مناسبت نیز در اردوگاه ابوذر به ياد و خاطره هشت هزار شهيد استان همدان هشت هزار اصله نهال كاشته شد.

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان همدان افزود: انفال و انفاق هر دو ريشه در قرآن دارند و در يك سوره و آيه‌هاي مكرر به آن اشاره شده و بر اساس اين آيات مومنان كساني هستند كه از انفال پايداري و بهره برداري مي كنند.

وی بیان داشت: ثروت هاي عمومي مانند آب، خاك، پوشش گياهي و همه منابعي كه خداوند روي زمين قرار داده است مالكيت شخصي در آنها مصداق ندارد.

هممتی با بيان اينكه تصرف در انفال و ثروت هاي عمومي را خداوند نهي كرده است، اضافه کرد: در اصل 48 قانون اساسي بهره برداري از انفال مورد توجه قرار گرفته و بايد در حفظ و حراست آنها تلاش كرد و همچنین در اصل 50 نيز خطوط قرمز استفاده از ثروت هاي عمومي مشخص شده است.

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان همدان عنوان داشت: 50 درصد از عرصه هاي استان همدان شامل منابع طبيعي است که 905 هزار هكتار از دو ميليون وسعت استان همدان را مراتع شامل مي شوند.

وی با اشاره به اینکه 51 هزار خانواره معادل 200 هزار نفر بهره بردار از اين منابع طبيعي هستند، در ادامه گفت: سالانه 57 هكتار علوفه به ارزش 30 ميليارد تومان توليد و برداشت مي‌شود كه علاوه بر ارزش مادي در كاركردهاي زيست محيطي از جمله توليد اكسي‍ژن، دفع دي اكسيدكربن، مبارزه با پديده گرد و غبار، رسوب و فرسايش خاك نيز اثرگذار است.

همتی ابراز داشت: هر درخت حكم يك سد طبيعي را براي خاك و مراتع دارد که متأسفانه از مهمترين مشكلات مراتع فشار زياد دام‌ها در چرا و مراتع است كه سه برابر شرايط طبيعي است.

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان همدان اذعان داشت: آتش سوزي هايي كه در مراتع به عمد و سهو به وجود مي آيد، سطح خاك را لخت كرده و اين امر سبب وقوع سيل و رسوب در زمين مي شود.

وی با بيان اينكه استان همدان با 42 هزار هكتار اراضي جنگلي و دست كاشت دچار فقر جنگلي است، عنوان كرد: شرايط آب و هوايي استان همدان اجازه رشد جنگل خودرو را نمي دهد و به همين منظور سرانه جنگلي همدان كم است.

همتی اظهار داشت: سرانه جنگلي كشور يك دهم سرانه جهاني است چراکه سرانه جهاني به ازاي هر نفر شش هزار متر، در كشور يك هزار و 700 متر و در استان همدان سرانه جنگل 200 متر است و با احتساب باغ ها و فضاهای سبز به ازاي هر نفر به 500 متر مي رسد.

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان همدان با بیان اینکه هفته منابع طبيعي يادآوري بر جلب مشاركت عمومي است، افزود: امسال با شعار هر ايراني يك درخت بايد در راه توسعه جنگل استان تلاش كنيم و خطرات زيست محيطي را به حداقل برسانيم.

وي بیان داشت: تحقيقات كارشناسان ثابت كرده است عمر يك درخت 50 ساله نشان مي‌دهد كه در طول مدت عمر خود اكسيژني كه توليد كرده شش ميليارد تومان ارزش دارد و اين امر از موهبت هاي الهي است.

همتي همچنین در ادامه در رابطه با وضعيت حوزه آبخيزداري اضافه کرد: در استان همدان 500 هزار هكتار طرح مطالعاتي آبخيزداري انجام شده كه 250 هزار هكتار آن اجرايي شده است و از سيل و رسوب خاك جلوگيري مي كند.

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان همدان عنوان داشت: در هفته منابع طبيعي پروژه هاي مشترك متعددي توسط خيرین آبخيزداري استان همدان افتتاح مي شود.

وي ابراز داشت: نست به 50 سال گذشته جمعيت شهرها 14 برابر، مصرف انرژي 13 برابر و مصرف آب 9 برابر افزايش يافته است كه اين مسئله هشداري براي رعايت، حفظ، توسعه و ذخيره منابع طبيعي است.

همتی در پایان سخنانش گفت: در هفته منابع طبيعي 300 هزار اصله نهال به صورت رايگان در بين مردم توزيع مي شود تا سرانه فضاي سبز كشور و استان افزاش پیدا کند.